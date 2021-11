Thí sinh Hà Tĩnh lần thứ 2 đoạt giải nhất Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”

CÂU HỎI TUẦN 4 (3/11 - 10/11/2021) Câu 1: Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đề ra mục tiêu nào? A. Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19. B. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021. C. Không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội. D. Tất cả các mục tiêu trên. Câu 2: Theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chuẩn bị nội dung nào? A. Xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch; tổ chức triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn. B. Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế và điều trị trên địa bàn. C. Tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19. D. Cả 3 nội dung trên. Câu 3: Tại Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nội dung nào? A. Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình): tổ chức dạy học trực tiếp. B. Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao): tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình. C. Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại địa phương để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học… D. Cả 3 nội dung trên. Câu 4: Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào? A. Ngày 19/10/2021. B. Ngày 27/10/2021. C. Ngày 01/11/2021. Câu 5: "Way back home - Về nhà thôi" - Video âm nhạc do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đầu tư sản xuất dành tặng lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Việt Nam vừa ra mắt, được nhiều người yêu thích. Bạn hãy cho biết ai là người viết lời Việt cho MV này? (Có thể xem clip tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=rMQ3vMKbNiQ ) A. Đinh Hà Uyên Thư. B. Shaun. C. Châu Đăng Khoa.