Trang bị kiến thức văn hóa giao thông cho hơn 200 ĐVTN ở Cẩm Xuyên

Hơn 200 ĐVTN xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã được trang bị những kiến thức về văn hóa tham gia giao thông.

Chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp Đoàn xã Nam Phúc Thăng được tổ chức sáng nay (4/7) nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa trong tham gia giao thông; phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hành pháp luật về ATGT.

Tại buổi tuyên truyền, Công an huyện Cẩm Xuyên đã hướng dẫn lý thuyết về Luật Giao thông đường bộ, các yếu tố ảnh hưởng đến việc điều khiển xe và các kỹ năng lái xe an toàn; cách thức tham gia giao thông đảm bảo đúng luật. ĐVTN còn được trao đổi, giải đáp thêm về những kiến thức, kỹ năng về an toàn khi tham gia giao thông.

Tại chương trình tuyên truyền về văn hóa giao thông, ĐVTN được tham gia thực hành phần lái xe mô hình...

... và thực hành lái xe an toàn...

Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho các ĐVTN.

Dịp này, ĐVTN xã Nam Phúc Thăng đã xây dựng đoạn đường “xanh - sạch - an toàn giao thông”.

Văn Chung