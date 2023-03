Vợ chồng cán bộ Đoàn ở Hà Tĩnh 27 lần hiến máu tình nguyện

Niềm say mê với công tác Đoàn và những hoạt động thiện nguyện đã gắn kết chị Nguyễn Thị Cảnh (SN 1992) - Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên và anh Dương Văn Nghĩa (SN 1992) - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Đó cũng là động lực để vợ chồng cùng sẻ chia và cống hiến.

Vợ chồng cán bộ Đoàn Dương Văn Nghĩa - Nguyễn Thị Cảnh.

Từng là bạn cùng trường THPT, nhưng mãi từ năm 2015, sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trở thành những cán bộ Đoàn ở địa phương, đơn vị, chị Cảnh và anh Nghĩa mới chuyện trò và tham gia hoạt động cùng nhau nhiều hơn.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Đại học Tài nguyên và Môi trường, chị Cảnh trở về quê tham gia hoạt động đoàn thể địa phương và được bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Tân An (xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn xã. Đến năm 2015, chị là Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình; năm 2017 đến nay là Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên.

Vợ chồng anh Dương Văn Nghĩa và chị Nguyễn Thị Cảnh cùng tham gia hoạt động hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử.

Năm 2016, anh Nghĩa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân và được phân công công tác về Công an huyện Cẩm Xuyên. Vốn đam mê với phong trào Đoàn, anh Nghĩa trở thành người đoàn viên tiêu biểu, tham gia sôi nổi các hoat động Đoàn của đơn vị. Đến năm 2019, anh được bầu làm Bí thư Chi đoàn Công an huyện.

Những hoạt động tình nguyện, công tác Đoàn đã đưa hai người cán bộ Đoàn trở nên gắn kết và anh chị kết duyên vợ chồng vào năm 2017.

Chị Nguyễn Thị Cảnh luôn nỗ lực tìm giải pháp nâng cao chất lượng các phong trào của thanh niên.

Là vợ chồng, lại cùng tham gia hoạt động Đoàn, anh chị càng có cơ hội chia sẻ, thấu hiểu và hỗ trợ nhau rất lớn trong công việc.

Với vai trò Phó Bí thư Huyện đoàn, chị Cảnh luôn nỗ lực tìm giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương, phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Vợ chồng anh Nghĩa, chị Cảnh (thứ 2 và thứ 3 từ phải sang) tham gia hoạt động trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đậu Thị Minh (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) năm 2022.

Còn anh Nghĩa, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn còn là hạt nhân thể thao, người đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua ở đơn vị và thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về trẻ em khó khăn, người yếu thế.

Anh Nghĩa bộc bạch: “Những khi gặp khó khăn trong công việc, vợ chồng lại trở thành “cố vấn” cho nhau, hỗ trợ nhau. Những câu chuyện trăn trở về cách làm nào hiệu quả cho hoạt động an sinh xã hội, triển khai ngày thứ 7, chủ nhật tình nguyện ra sao cho thiết thực... đã trở thành câu chuyện hằng ngày trong gia đình chúng tôi”.

Đặc biệt, anh chị còn là những thành viên tích cực, tiêu biểu trong tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện và lan tỏa hình ảnh đẹp, tuyên truyền mọi người cùng tham gia phong trào.

Ngay từ lúc còn là sinh viên, cả hai đã tham gia phong trào hiến máu tại trường. Đến khi trở về công tác, hoạt động này được thực hiên thường xuyên hơn, không chỉ hiến máu tại các ngày hội, anh chị còn sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, tham gia hiến máu trực tiếp cứu người.

Đêm 1/12/2022, cùng với vợ, anh Nghĩa đã trực tiếp hiến máu sống cứu người.

Mới đây nhất, đêm 1/12/2022, ngay khi nhận được thông tin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch cần được truyền nhóm máu O nhưng nguồn máu dự trữ của bệnh viện không đủ đáp ứng, vợ chồng chị Cảnh, anh Nghĩa đã trực tiếp tham gia hiến 2 đơn vị máu giúp bệnh nhân vượt qua nguy hiểm.

Tính đến nay, chị Cảnh đã có 14 lần hiến máu, trong đó 2 lần hiến máu trực tiếp; anh Nghĩa có 13 lần hiến máu, trong đó 3 lần hiến máu trực tiếp.

Chị Nguyễn Thị Cảnh tham gia hiến máu tình nguyện vào tháng 1/2022.

Chị Cảnh chia sẻ: “Có lẽ do cả hai chúng tôi đều xuất phát là cán bộ phong trào nên ngoài nghĩa vợ chồng thì chúng tôi luôn coi nhau là đồng chí để sẵn sàng sẻ chia cùng nhau mọi việc. Niềm vui của chúng tôi đơn giản là khi thấy tuổi trẻ của mình sống có ích, có ý nghĩa”.

Với những đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, anh Nghĩa đã từng được nhận bằng khen của Đoàn thanh niên Bộ Công an vì thành tích tiêu biểu trong phong trào thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (năm 2022), bằng khen của Bộ Công an năm 2021 vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; chị Cảnh từng nhận bằng khen vì thành tích tiêu biểu năm 2021 do BCH Trung ương Đoàn trao tặng và nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tặng.

Hà Nhất