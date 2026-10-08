Truyền hình
Thời sự Đời sống Thể thao - Giải trí Phóng sự - Tài liệu

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi

Nhóm PV
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ 22 - 28 độ C

Video mới

MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh

MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh

Du lịch MICE là loại hình kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện với tham quan, nghỉ dưỡng, tạo cơ hội thu hút dòng khách mới, góp phần mở rộng du lịch Hà Tĩnh.
Thôn Thiện Nộ: Sức bật từ ý Đảng, lòng dân

Thôn Thiện Nộ: Sức bật từ ý Đảng, lòng dân

Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hiện thực hóa những chủ trương xây dựng nông thôn mới thành việc làm cụ thể, tạo diện mạo khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Về Kỳ Xuân, tìm dấu xưa ở đền Phương Giai

Về Kỳ Xuân, tìm dấu xưa ở đền Phương Giai

Đền Phương Giai là di tích mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của Kỳ Xuân (Hà Tĩnh). Nơi đây thờ Hoàng giáp Dương Trí Tri và lưu giữ dấu mốc của phong trào cách mạng ở Kỳ Anh năm 1930.
Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

Để chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và ứng phó với thiên tai, ngành Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo.
Khởi nghiệp sáng tạo trong dòng chảy đổi mới

Khởi nghiệp sáng tạo trong dòng chảy đổi mới

Nhiều ý tưởng khởi nghiệp tại Hà Tĩnh đang được hiện thực hóa bằng công nghệ, cải tiến sản phẩm và đổi mới cách tiếp cận thị trường, từng bước tạo ra những giá trị thiết thực cho phát triển.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!