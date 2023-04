Choáng ngợp khung cảnh “siêu hố sụt” sâu nhất Việt Nam

Để tiếp cận được hố sụt Kong Collapse (Quảng Bình) các trekker phải đi bộ hơn 20km đường rừng, xuyên sâu vào 6,5km hang động, bơi qua sông ngầm khoảng 500m với nhiệt độ nước khoảng 18 độ C.

Kong Collapse hay Hố sụt Kong nằm sâu trong hệ thống Hang Hổ, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Kong được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1997 bởi một chuyên gia hang động hoàng gia Anh trong hành trình khám phá thường niên tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thời điểm đó, hố sụt này chỉ được tiếp cận bằng cách bơi xuyên lòng hang Đại Ả hay còn gọi là hang Hổ. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó và hố sụt này được tạm gọi là hố sụt khép kín vì không tìm được lối ra. Các chuyên gia hang động lúc đó đã để lại một dấu hỏi lớn trên tấm bản đồ hang động.

Hơn 20 năm sau, anh Lê Lưu Dũng (CEO Jungle Boss) một nhà thám hiểm hang động ở Quảng Bình đã phát hiện ra một hốc mắt của siêu hố sụt này, nhờ thiết bị bay flycam. Khi bay flycam lên hết tầm bay cho phép, siêu hố sụt này hiện ra với một hình thù kỳ dị của quái vật King Kong, một nhân vật rất nổi tiếng trong siêu bom tấn Kong Skull Island được quay ở Quảng Bình trước đó.

Bằng sự hiếu kỳ, anh Dũng và cả team đã lên kế hoạch khám phá hốc đá bí ẩn. Cả đoàn phải đi bộ 6 giờ đồng hồ, bơi xuyên qua hang Hổ. Sau đó, mọi người lần theo hướng của thiết bị flycam bằng cách tự mở đường rừng, vượt qua con dốc dựng đứng, không có dấu chân người, lần đường theo dấu chân của loài Sơn Dương.

“Những thành viên đi lên được hố sụt Kong nói đường lên đỉnh Kong khó như lên trời vì đường đi toàn đá tai mèo sắc nhọn. Dốc thẳng đứng, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Nhưng Kong quá đẹp, lúc đó tôi không thể tin được là mình đang đứng trong một hố sụt khổng lồ”, anh Lưu Lê Dũng nhớ lại.

Theo các chuyên gia, Kong Collapse là bất ngờ lớn trong hệ thống núi đá vôi trùng điệp của Phong Nha - Kẻ Bàng. Bởi dạng hang này hết sức lạ, kỳ diệu mà tự nhiên đã tạo ra trong hàng triệu năm. Phần lớn các hang động đều có chiều cao thẳng đứng, không khác gì các giếng trời khổng lồ và độ dốc rất ít.

Quá trình đo độ sâu của hố sụt Kong đã cho kết quả bất ngờ lên đến 450m. Đồng thời cũng phát hiện được 3 con đường để có thể vào hố sụt là bơi xuyên hang Đại Ả, đu dây trên cao xuống từ miệng hố hoặc có thể đi bộ tuy hơi khó khăn. Siêu hố sụt Kong Collapse được các chuyên gia hang động đến từ Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ NSS công nhận là hố sụt sâu nhất Việt Nam, và trở thành một trong những hố sụt sâu nhất trên hành tinh.

Tiếp cận được hố sụt Kong là hành trình du lịch mạo hiểm hang động có độ khó cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Với nhiều thử thách khắc nghiệt như đi bộ xuyên rừng, bơi trong hang tối, khám phá 3 hang động nối tiếp nhau. Đặc biệt là đu dây từ độ cao 100m thẳng đứng, từ hốc mắt của hố sụt Kong Collapse xuống đáy.

Các chuyên gia hang động Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc khảo sát, đánh giá mức độ an toàn và xây dựng công thức vận hành riêng cho hoạt động đu dây khám phá hố sụt. Với các yêu cầu cực kỳ khắt khe như hệ thống neo dây chịu lực, hệ thống 3 dây an toàn gồm dây đu chính, dây bảo hộ được kiểm soát bởi đội ngũ an toàn và dây cứu hộ khi có trường hợp bất trắc.

Tất cả trang thiết bị an toàn đều phải được nhập từ các nhà sản xuất đạt chuẩn quốc tế như Petzl, Kong, CLimbing Technology… Đội ngũ nhân viên an toàn và hướng dẫn viên phải đạt tiêu chuẩn và đáp ứng đầy đủ các kỹ năng xử lý cứu hộ và ứng phó với các tình huống bất trắc.

Những người tham gia khám phá phải đáp ứng được các tiêu chuẩn đưa ra như: Độ tuổi bắt buộc từ 16 đến 65, không mắc các triệu chứng sợ độ cao, cao huyết áp, xương khớp, các bệnh về tim mạch…

Hiện, hố sụt Kong đã được đưa vào khai thác du lịch với sự hỗ trợ của các chuyên gia, các porter. Khách cần chi trả khoảng 35 triệu đồng/tour/khách, với khoảng 60 giờ khám phá. Tuy nhiên, chỉ những người vượt qua cuộc kiểm tra y tế và kiểm tra kỹ năng an toàn mới được phép tham gia hành trình đu dây này.

Theo Dân trí