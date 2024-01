Kết nối sản phẩm du lịch Hà Tĩnh ra ngoại tỉnh

Chương trình khảo sát du lịch 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh do CLB Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, nhằm tăng cường kết nối, liên kết hợp tác du lịch giữa các địa phương và các doanh nghiệp du lịch trên cả nước. Thông qua đó hỗ trợ xây dựng sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới khu vực Bắc Trung Bộ. Theo kế hoạch đoàn sẽ khảo sát một số điểm đến ở Hà Tĩnh và Nghệ An trong 2 ngày: 15/1 - 16/1/2024.