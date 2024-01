Rực rỡ dạ tiệc countdown tại các quần thể du lịch Vinpearl

Chuỗi 4 đại tiệc countdown đậm chất nghệ thuật đưa Nha Trang trở thành tâm điểm châu Âu lộng lẫy và hoành tráng; “liên hoàn vũ hội pháo hoa” tiếp tục ghi dấu Phú Quốc United Center là “điểm đến lễ hội mới của thế giới; dạ tiệc đón năm mới đẳng cấp giữa miền di sản Hạ Long và Nam Hội An...

Tất cả làm nên hành trình trải nghiệm thời khắc chuyển giao sang 2024 tưng bừng, đa phong cách với những màn trình diễn giải trí đỉnh cao, hội tụ ẩm thực tinh hoa trọn vẹn tại các quần thể du lịch Vinpearl trên khắp mọi miền đất nước.

Hành trình đón năm mới rực rỡ các quần thể Vinpearl

Thời khắc đất trời cùng chào đón năm 2024, các quần thể Vinpearl toạ lạc tại những thiên đường nghỉ dưỡng biển danh tiếng của Việt Nam đồng loạt bừng sáng dưới “vũ điệu pháo hoa” tưng bừng và mãn nhãn. Bên dưới bầu trời rợp ánh huyền ảo, hàng chục nghìn du khách hân hoan nâng ly chúc tụng, gửi gắm mong ước về một năm mới trọn vẹn rực rỡ sau hành trình trải nghiệm thăng hoa đến từ những màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ đình đám hàng Vpop, những dạ tiệc nghệ thuật - âm nhạc - ánh sáng hoành tráng, cộng hưởng trải nghiệm giải trí - ẩm thực đẳng cấp...

Từ Phú Quốc, Nha Trang đến Hạ Long hay “điểm hẹn trên cung đường di sản” tuyệt mỹ miền Trung - Nam Hội An đã mang đến những đêm tiệc năm mới đong đầy cảm xúc với hàng triệu khoảnh khắc khó quên.

“Điểm đến lễ hội mới của thế giới” bùng nổ với “liên hoàn vũ điệu pháo hoa”

Phú Quốc United Center ghi dấu ấn là điểm đến countdown lớn nhất mùa lễ hội cuối năm. Cả vùng bắc đảo Phú Quốc bừng sáng trong những màn pháo hoa nghệ thuật từ 3 điểm bắn mừng năm mới, làm nên một bức tranh giao thừa rực rỡ và tuyệt mỹ. Veselina Ivanova (25 tuổi, du khách Nga) cho biết đây là lần đầu tiên cô cùng gia đình đón năm mới ở một quốc gia nhiệt đới như Việt Nam: “Khí hậu tuyệt vời và những màn pháo hoa vô cùng ấn tượng. Đó là một đêm giao thừa đáng nhớ với cả gia đình tôi”.

Từ 18 giờ, hàng ngàn du khách nô nức đổ về phía Hồ Tình Yêu - trung tâm Grand World. Sự xuất hiện của “chàng hoàng tử nhạc tình” Hoàng Dũng trên con thuyền Gondola trứ danh đánh dấu màn mở đầu đỉnh cao và ấn tượng cho đại nhạc hội Wake Up Countdown Party. Ngay sau đó là màn “đổ bộ” của các nghệ sĩ gen Z đình đám: Sofia, ”tân binh khủng long” Wren Evans trong những tiết mục được dàn dựng công phu đi cùng hiệu ứng laser futuristic cực đỉnh, mang đến một sân khấu mãn nhãn và bùng nổ cả về âm thanh lẫn ánh sáng. Các “chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Trang Pháp và Phương Vy Idol đẩy bầu không khí hội hè thăng hoa đỉnh điểm với loạt ca khúc sôi động I’m a super star, Turn up the fire, Happy Together, On and on... vang lên giữa sân khấu nổi siêu thực, cộng hưởng hiệu ứng pháo, lửa, màn nước và ánh sáng đầy mê hoặc.

Trong khi đó, hàng ngàn du khách cũng quy tụ về bãi biển Vinpearl Wonderworld Phú Quốc từ chiều để thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoàng hôn ngũ sắc trứ danh Phú Quốc, hòa mình vào Wake Up New Year Countdown Party - dạ tiệc âm nhạc đón năm mới trên biển lớn nhất Việt Nam. Anh Perrcy Green (du khách người Nga) cùng đại gia đình đã đón năm mới lần thứ 3 tại Phú Quốc. Anh chia sẻ rằng “Mùa đông ở Nga rất lạnh và kéo dài nên dịp nghỉ lễ cuối năm tôi thường đưa gia đình đi tới các nước nhiệt đới, và Phú Quốc là nơi tôi đã quay lại 3 năm liên tiếp. Tiệc countdown tại đây luôn là lựa chọn tuyệt vời để cùng nhau đón những giây phút đầu tiên của năm mới và tôi luôn thấy bất ngờ và hào hứng với chương trình mỗi năm.”

Đại tiệc tinh hoa ẩm thực năm châu, quy tụ hàng trăm món từ Âu sang Á cùng đặc sản ba miền Việt Nam độc đáo và hấp dẫn là mảnh ghép trải nghiệm quan trọng tại sự kiện riêng tư và đẳng cấp này. Không chỉ tận hưởng ẩm thực, nhâm nhi cocktail, du khách còn hào hứng tham gia các vũ điệu Aloha sôi động.

Trọng Hiếu xuất hiện trẻ trung và “chiều” fan bằng loạt ca khúc sôi động Thú vị hơn vậy, Shooting Star, Dare To Be Different... cùng những vũ đạo nóng bỏng và lôi cuốn. Trong khi đó, “Nữ hoàng nhạc dance” Thu Minh “chill đãi” du khách những màn trình diễn đầu tư công phu với loạt bản hit đình đám I Believe I Can Fly, Chuông gió, Bay... Đặc biệt, trong thời khắc những “đóa hoa ánh sáng” đồng loạt bung tỏa trên bầu trời, nữ diva đã cất cao chất giọng nội lực trong trong giai điệu “Happy New Year”, mang theo nhiều tâm tình và ước mong ý nghĩa cho một năm mới viên mãn.

Sức công phá cực đỉnh của chuỗi đại nhạc hội countdown tại Phú Quốc United Center tiếp tục cộng hưởng từ dạ tiệc chủ đề “Đêm may mắn” mùa thứ 2 tại quảng trường Corona Resort & Casino với những màn trình diễn đỉnh cao của dàn nghệ sĩ trẻ tài năng Vpop: Wren Evans, OgeNus, Ánh Pie, Mr.B, Cara, Evy, Ánh Pie, DJ Cartoon, DJ Marina... Hàng chục ca khúc ấn tượng và “máu lửa”, đưa hàng ngàn khán giả vào hành trình âm nhạc ngập tràn hứng khởi và phấn khích đến tận 1 giờ sáng ngày đầu năm mới.

Vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy nhất đồng loạt bùng nổ tại 3 điểm bắn thắp sáng bầu trời bắc đảo. Khung cảnh rực rỡ, huyền ảo trong “cơn mưa” pháo hoa liên hoàn đầy màu sắc đã trở thành “đặc sản” của đảo ngọc nói chung và Phú Quốc United Center nói riêng, góp phần đưa nơi đây trở thành thành “điểm đến lễ hội mới của thế giới” mỗi dịp countdown đón năm mới.

Dấu ấn đại tiệc countdown châu Âu lộng lẫy của Vinpearl Nha Trang

Hàng ngàn du khách đón năm mới 2024 giữa “vịnh biển thiên đường” đã được thưởng thức trọn vẹn những khoảnh khắc khó quên của 4 đại tiệc countdown hoành tráng tại Vinpearl Nha Trang. Trong không gian rực rỡ sắc màu của rạp xiếc kỳ thú lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh The Greatest Showman, dạ tiệc Vinpearl Le Cirque tại Vinpearl Convention Center Nha Trang đã khiến hàng ngàn du khách vỡ òa cảm xúc trong liên hoàn các vũ điệu tinh tế cùng những màn diễn xiếc và ảo thuật độc đáo.

Với ánh mắt lấp lánh niềm vui dõi theo hai em nhỏ đang say mê theo dõi những tiết mục xiếc và ảo thuật đầy hấp dẫn trên sân khấu, chị Hồng Ngọc – du khách đến từ Hà Nội cùng gia đình chia sẻ: “Chuyến nghỉ dưỡng này là phần thưởng tôi đã hứa với hai con sau một học kỳ rất nỗ lực. Và tôi thật sự ấn tượng với dạ tiệc countdown tại Trung tâm hội nghị Vinpearl Nha Trang, với đồ ăn ngon và những tiết mục rất hấp dẫn. Nhìn các con say mê vui vẻ thế này tôi nghĩ năm sau gia đình sẽ lại đón năm mới tại đây.”

Xuất hiện đầy cuốn hút trong trang phục hấp dẫn cùng giọng hát ngọt ngào truyền cảm, Giang Hồng Ngọc đã khuấy động sân khấu với các ca khúc “Can’t take my eyes of you”, “Mộng chiều xuân Tango” và “Nhớ về em remix”. Trong khi đó Quốc Thiên khoe chất giọng nội lực nhưng không kém phần ngọt ngào qua những bản hit kinh điển “You raise me up”, “Vùng trời bình yên” và “Và tôi cũng yêu em”. Đặc biệt, màn kết hợp đặc biệt giữa hai ca sĩ trong liên khúc “Tình yêu tôi hát” và “Cảm ơn tình yêu” đã thực sự chinh phục giới mộ điệu trong đêm countdown tại Vinpearl Convention Center Nha Trang.

Trước đó, ngay từ chiều tối, tâm điểm của đại tiệc Vinpearl Le Cirque chính là khu vực check-in bằng cánh tay robot Glambot 360, nơi hàng nghìn du khách háo hức tạo hình và khoe clip với thần thái ngút ngàn, sẵn sàng nghênh đón năm mới. Đây là lần đầu tiên công nghệ hiện đại và mới mẻ này xuất hiện trong một đại tiệc countdown hoành tráng của Vinpearl.

Rộn ràng không kém là đại tiệc countdown hồ bơi đầy thời thượng Big Ben BBQ Outdoor Party tại Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay, qui tụ hàng trăm du khách sành điệu vừa thưởng thức những màn biểu diễn hấp dẫn đúng chất “tiệc tùng hồ bơi”, vừa trải nghiệm trọn vẹn hàng trăm món buffet thượng hạng mang phong vị ẩm thực năm châu tinh tế.

Trong khi đó, đại tiệc Tropical New Year Eve tại Vinpearl Beachfront Nha Trang là điểm hẹn lễ hội thị thành hấp dẫn bậc nhất. Những bản EDM sôi động, tràn đầy năng lượng cuốn hút bước chân mọi du khách nhún nhảy theo từng giai điệu, hồi hộp ngóng chờ những phần quà hấp dẫn trao tay trong phần rút thăm may mắn đầy gay cấn và thưởng thức ẩm thực countdown thượng hạng.

Những du khách yêu thiên nhiên lại thật sự có một đêm giao thừa khác biệt và đáng nhớ khi được hòa mình vào những vũ điệu tưng bừng, đại tiệc ẩm thực tinh tế, những màn trình diễn âm nhạc thăng hoa nhưng được làm mới hoàn toàn theo đúng tinh thần rừng xanh tại The Green Forest Party ở Hòn Tằm Resort.

Cặp đôi Charlotte và Noah (du khách Australia) chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ nhất tại Nha Trang: “Đón năm mới trong dạ tiệc The Green Forest Party, chúng tôi thật sự đã có một ​​hành trình kỳ diệu khi được thư thái nhâm nhi cocktail dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên bờ biển , cùng nhau đếm ngược và vỡ oà thích thú trước màn pháo hoa rực rỡ bừng sáng cả hòn đảo”.

Dạ tiệc countdown nơi các miền kỳ quan và di sản

Chào năm mới tràn đầy hy vọng với đại tiệc countdown Cosmos Elegance Night tại Vinpearl Nam Hội An đưa du khách bước vào chuyến hành trình xuyên không giữa miền di sản, chu du trở về với đêm giao thừa truyền thống của một phố Hội xưa thơ mộng, cổ kính và thăng hoa mãn nhãn cùng màn pháo hoa nghệ thuật lung linh huyền ảo trên bờ biển Bình Minh hoang sơ. Trong khi đó, dạ tiệc Starry Night by the Bay, hàng ngàn du khách tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long đắm chìm trong vẻ đẹp của những đoá hoa ánh sáng rực rỡ và nâng ly chúc mừng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – mới đầy ý nghĩa trước phong cảnh kỳ vĩ của “vịnh biển kỳ quan”.

Sau đêm giao thừa mãn nhãn và ấn tượng, các quần thể Vinpearl tiếp tục đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm năm mới đầy ý nghĩa với loạt hoạt động lễ hội đặc sắc từ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đỉnh cao cho đến ẩm thực, văn hoá tinh hoa. Đây chính là tiền đề tạo sức bật cho các điểm đến trong nước như Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An, Hạ Long... trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch năm châu, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế./.

P.V