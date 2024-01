Bom tấn Hollywood nào sẽ công phá phòng vé rạp Việt đầu năm?

Sau một năm 2023 thành công, các ông lớn tại Hollywood tiếp tục mạnh tay đầu tư cho những bom tấn ra rạp trong năm 2024.

Những bộ phim nổi bật ra mắt trong năm 2024 (từ trái qua phải) Dune 2, Madame Web, Inside Out 2 - Ảnh: Hollywood Reporter

Giai đoạn đầu năm 2024, thị trường phòng vé thế giới sẽ trở nên cực kỳ sôi động với những bom tấn Hollywood liên tục đổ bộ màn ảnh rộng.

Khán giả yêu phim tại Việt Nam cũng hào hứng không kém vì phần nhiều trong số những bộ phim này đã được ấn định ngày công chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.

Tháng 2 - Argylle siêu điệp viên

Bộ phim đầu tiên thuộc hàng “bom tấn” trong năm nay của Hollywood là Argylle (tên tiếng Việt: Argylle siêu điệp viên ), do ông lớn Universal sản xuất.

Nhờ vào những bom tấn như The Super Mario Bros, Oppenheimer hay Megan , hãng phim Universal đã gặt hái được nhiều thành công lớn trong năm 2023, đồng thời thành công soán ngôi Disney trở thành ông hoàng phòng vé thế giới.

Nam tài tử Superman - Henry Cavill sẽ xuất hiện trong phim với vai diễn chàng điệp viên phong trần lịch lãm - Ảnh: Universal

Thành công về mặt doanh thu đã khiến Universal chi mạnh tay hơn cho những “đứa con tinh thần” ra mắt trong năm 2024 như Argylle siêu điệp viên, Kung Fu Panda 4 ,...

Trong đó, phim Argylle siêu điệp viên của hãng đã bất ngờ tuyên chiến những “người khổng lồ” phim Tết như Mai (do Trấn Thành đạo diễn) hay Gặp lại chị bầu khi xác định lịch chiếu ngay mùng 1 Tết Nguyên đán 2024.

Argylle siêu điệp viên cũng quy tụ dàn sao hạng A gồm ngôi sao của loạt Jurassic World - Bryce Dallas Howard, The Witcher - Henry Cavill, chủ nhân tượng vàng Oscar Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), John Cena, Dua Lipa, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson...

Tháng 3 - Dune 2: Hành tinh cát

Tuy bị delay từ năm 2023 do cuộc đình công của Hiệp hội Diễn viên và Biên kịch Hoa Kỳ, Dune 2 vẫn là một bộ phim được khán giả toàn thế giới mong chờ nhờ thế giới khoa học viễn tưởng độc đáo, đồ sộ và những thước phim đầy nghệ thuật.

Chàng thơ Timothee Chalamet và nữ diễn viên Zendaya là những cái tên hàng đầu ngành điện ảnh thế giới những năm trở lại đây - Ảnh: Warner Bros. Entertainment

Phần tiếp theo của Dune: Hành tinh cát , bom tấn từng thắng 6 giải Oscar năm 2022, là chương tiếp theo trên hành trình của Paul Atreides - chàng trai trẻ mang trên mình gánh nặng vận mệnh của cả một gia tộc.

Sau cái chết của cha là công tước Leto (Oscar Isaac thủ vai) trong phần 1, Paul buộc phải trưởng thành, nắm trọng trách của một người thừa kế.

Anh dẫn dắt gia tộc Atreides trong cuộc chiến với những gia tộc hùng mạnh khác nhằm giành quyền kiểm soát quyền lực cũng như loại nhiên liệu quý hiếm nhất vũ trụ - hương dược.

Tháng 4 - Godzilla x Kong

Trong tập mới nhất của vũ trụ điện ảnh Monsterverse, Godzilla x Kong: Đế chế mới , Godzilla và Kong sẽ tái xuất màn ảnh lớn với một cuộc phiêu lưu hấp dẫn. Trong phim này, hai quái thú sẽ đồng minh để đối đầu với các sinh vật khổng lồ đáng gờm khác.

Tạo hình của quái vật Godzilla trong phim mới - Ảnh: Legendary Studio

Godzilla x Kong: Đế chế mới đánh dấu chương tiếp theo trong loạt phim siêu quái vật Monsterverse, xoay quanh cuộc chiến sinh tồn, tranh giành lãnh thổ của những quái vật khổng lồ.

Kể từ khi khởi đầu với Godzilla năm 2014, loạt phim đã mở rộng với các tác phẩm như Kong: Đảo đầu lâu (2017), Godzilla: Đế vương bất tử (2019) , và gần đây nhất là Godzilla đại chiến Kong (2021) . Sự thành công của các tác phẩm này đã đem về gần 2 tỉ USD doanh thu toàn cầu cho hãng Legendary, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của loạt phim đối với khán giả.

Tháng 5 - Furiosa : Chương sử thi Mad Max

Gần một thập kỷ sau khi bộ phim Mad Max: Fury Road của đạo diễn George Miller được tán dương là một trong những bộ phim hành động vĩ đại nhất mọi thời đại, nhà làm phim này trở lại với một phần tiền truyện tập trung vào những chuyến phiêu lưu của nhân vật Furiosa thời trẻ (phiên bản trẻ hơn của nhân vật do Charlize Theron đóng phần trước).

Nữ minh tinh Anya Taylor-Joy trong vai Furiosa - Ảnh: Warner Bros. Entertainment

Trong phần này Furiosa bị ném vào một băng đảng do Warlord Dementus (diễn viên Thor - Chris Hemsworth thủ vai) lãnh đạo và phải tìm đường trở về nhà.

Theo Tuổi trẻ