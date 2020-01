Đêm chung kết K - Pop Dance Star Talent 2020 đầu tiên tại Hà Tĩnh

Vượt qua 2 vòng thi sơ tuyển và bán kết, 9 đội thi xuất sắc nhất đã cùng nhau tranh tài tại vòng chung kết K - Pop Dance Star Talent 2020 do Trung tâm âm nhạc Bảo Ngọc (đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh) tổ chức vào tối 12/1.

Cuộc thi K-Pop Dance Star Talent 2020 do Trung tâm âm nhạc Bảo Ngọc tổ chức với sự tài trợ của các đơn vị: Trung tâm anh ngữ Apax leader, Đẹp Spa, Trung tâm thể dục thể hình Power Gym... Trong ảnh: Màn biểu diễn mở đầu đêm chung kết của nhóm 5 shots

Chị Nguyễn Phương Hậu - Giám đốc Trung tâm âm nhạc Bảo Ngọc chia sẻ: K-Pop Dance Star Talent 2020 là nơi để các nhóm nhảy chuyên và không chuyên thể hiện tài năng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thông qua đây, trung tâm mong muốn tìm kiếm các tài năng trẻ, phát triển bộ môn nhảy K-Pop tại Hà Tĩnh. Trong ảnh: Phần thi chung kết của nhóm Minh Khai Dance

Phần tranh tài của đội thi G-Star

Chương trình thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhiều bạn trẻ và các phụ huynh

Nhóm 4 Girl Steam được ban giám khảo đánh giá cao về vũ đạo và biểu cảm gương mặt trong quá trình trình diễn

Phần thi của nhóm The Pieces Crew được đầu tư, luyện tập công phu, bài bản và nhận được nhiều lời khen từ phía ban giam khảo

Tiết mục tranh tài của 3 cô gái đến từ nhóm Tiramisu

Nhóm AKNV với màn biểu diễn sôi động

Với tài năng, sự luyện tập và niềm đam mê K-Pop, nhóm MJ Crew đã thể hiện xuất sắc phần thi của mình

Những cô gái đến từ nhóm Dance Hub gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả theo dõi đêm chung kết

Kết quả chung cuộc, giải nhất với phần thưởng 15 triệu đồng thuộc về nhóm nhảy The Pieces Crew. Trong ảnh: Giám đốc Trung tâm am nhạc Bảo Ngọc trao giải nhất cho nhóm The Pieces Crew

Ban Giám khảo và nhà tài trợ trao giải nhì cho nhóm MJ Crew

Giải ba cuộc thi thuộc về nhóm Dance Hub

Giải cá nhân nhỏ tuổi triển vọng thuộc về bé Phương Thảo (nhóm G-Star); bạn Kim Hoa (nhóm MJ Crew) dành giải cá nhân ấn tượng

Giám khảo Nguyễn Thị Hải Yến trao giải yêu thích cho nhóm Minh Khai Dance.