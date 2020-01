Học sinh Hà Tĩnh hào hứng khởi động ngày học đầu năm Canh Tý

Sau 10 ngày nghỉ tết, hôm nay (30/1/2020), hơn 320 ngàn học sinh, giáo viên ở các cấp học trên toàn tỉnh bước vào ngày học đầu tiên của năm Canh Tý. Dù thời tiết giá lạnh nhưng thầy, trò đã cùng khởi động bài học mới với sự nề nếp, kỷ cương và không khí nghiêm túc, hào hứng.

Buổi học đầu tiên của năm Canh Tý diễn ra trong điều kiện thời tiết giá lạnh, vì vậy, các bậc phụ huynh...

và giáo viên đều lo chuẩn bị, chăm sóc cho các con đủ ấm để đến trường

Những “người mẹ ở trường” của Trường Mầm non Thạch Long (Thạch Hà) chuẩn bị chăn đệm...

... và nước ấm để chăm sóc các cháu trong điều kiện thời tiết lạnh giá

Sau kỳ nghỉ 10 ngày, các em đã bắt đầu ngày học đầu năm

Cô Phạm Thị Hồng Thắm - Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) cho biết: Trường có tổng số 19 lớp mẫu giáo, 591 học sinh. Trong những ngày xảy ra rét đậm, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để có phương án phòng chống rét cho học sinh; bổ sung chăn đệm, tránh gió lùa, giữ cho phòng ngủ của các em luôn được kín gió và ấm áp. Không chỉ chú trọng bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà trường còn tập trung nâng cao thể chất, sức khỏe cho học sinh qua các bữa ăn, duy trì tốt chế độ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm; nước ấm cho trẻ uống cũng như các sinh hoạt khác. (Ảnh: Đón trẻ vào lớp tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, Hương Sơn)

Học sinh Trường Tiểu học Nam Hà vui tươi...

... trong niềm vui gặp bạn, gặp cô sau kỳ nghỉ...

Tổng vệ sinh sân trường sau kỳ nghỉ tết tại Trường Tiểu học Nguyễn Du TP Hà Tĩnh

Sân trường bắt đầu sôi động với những hoạt động tập thể. Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Sông Trí (phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh)

... và những trò chơi của các cậu học trò..

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu ôn lại bài trước giờ học

Lớp học ấm lên với lời ca tiếng hát của cô, trò

Hào hứng với tiết học đầu năm mới...

Thầy Phan Hữu Danh - giáo viên tiếng Anh Trường THCS Xuân Diệu (Can Lộc) cùng học sinh trò chuyện bằng tiếng Anh đầu năm học

Sở Giáo dục Hà Tĩnh đã có văn bản gửi các phòng giáo dục, các nhà trường về việc đảm bảo ổn định nền nếp ngay từ buổi học, giờ học đầu tiên; triển khai các biện pháp giữ gìn sức khỏe, giữ ấm cho học sinh trong đợt rét đầu năm mới. Các trường học ở TX Kỳ Anh gửi nội dung thông báo dịch cúm corona qua tin nhắn điện thoại tới phụ huynh. Ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng đã quán triệt nghiêm túc đến các trường học nội dung công điện của Bộ GD&ĐT về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh cho học sinh, phụ huynh cũng đang được các nhà trường triển khai theo hướng dẫn của Bộ. Thầy Nguyễn Quốc Anh- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Nhóm PV