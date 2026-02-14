Hotline: 02393.693.427
Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong ngày đầu nghỉ Tết

Trọng Thái
(Baohatinh.vn) - Sáng 14/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình giao thông trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh diễn ra khá thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

bqbht_br_anh-11.jpg
Sáng 14/2 (27 Tết), ghi nhận tại khu vực nút giao cao tốc với đường tỉnh 550 ở xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, lượng phương tiện không tăng nhiều so với ngày thường.
bqbht_br_anh-10.jpg
Lối ra vào Hàm Nghi - Vũng Áng dòng phương tiện lưu thông thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ.
bqbht_br_anh-9.jpg
bqbht_br_anh-12.jpg
Ghi nhận trên các tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi – Vũng Áng, phương tiện cũng lưu thông thuận lợi, thông suốt, do phần lớn người dân đã về quê sum họp gia đình dịp Tết.
bqbht_br_anh-8.jpg
Không chỉ trên cao tốc, ghi nhận trong sáng 14/2, tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh và tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực.
bqbht_br_anh-4.jpg
Một số tuyến đường cửa ngõ để vào các phường trung tâm như: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập lưu lượng phương tiện có tăng lên nhưng không xảy ra ùn tắc, các phương tiện lưu thông an toàn.
bqbht_br_anh-14.jpg
bqbht_br_anh-15.jpg
bqbht_br_anh-13.jpg
Dù là “phố hoa” nhộn nhịp những ngày cận Tết, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn ghi nhận giao thông ổn định, phương tiện di chuyển khá dễ dàng.
bqbht_br_anh-2.jpg
bqbht_br_anh-1.jpg
bqbht_br_anh-5.jpg
bqbht_br_anh-7.jpg
Tại khu vực trung tâm dọc các tuyến đường: Phan Đình Phùng, Hàm Nghi, Trần Phú, Hà Huy Tập lưu lượng tham gia đông đúc, một vài thời điểm chỉ ùn ứ nhẹ, không xảy ra tắc đường.
bqbht_br_anh-16.jpg
Những ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tổ chức phân luồng để người dân tham gia giao thông được an toàn, thông suốt...

