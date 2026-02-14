Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong ngày đầu nghỉ Tết

Đánh bạc bằng máy bắn cá tại trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh 12/02/2026 08:55 Các đối tượng tổ chức mua lại xu của người chơi thắng và bán lại cho người có nhu cầu, từ đó hình thành hoạt động đánh bạc trá hình bằng máy bắn cá tại 1 trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 12/02/2026 07:54 Ôtô giường nằm chở 34 người chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Hòa Xuân (Phú Yên cũ), bất ngờ bốc cháy, rạng sáng 12/2.

Khởi tố đối tượng buôn pháo hoa nổ trái phép 11/02/2026 14:22 Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố Lường Khắc Đức (xã Cẩm Bình) về tội “Buôn bán hàng cấm”, thu giữ 3 bánh pháo hoa nổ, 19 quả pháo trứng.

Gia tăng tình trạng shipper vi phạm giao thông dịp cận Tết 10/02/2026 13:30 Áp lực đơn hàng tăng cao dịp cận Tết ở Hà Tĩnh khiến tình trạng shipper vi phạm giao thông (chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều) gia tăng.

Một ngân hàng ở Việt Nam bị lừa đảo hơn 300 tỷ đồng 09/02/2026 14:49 Nhóm nghi phạm bị cáo buộc dùng pháp nhân Công ty Hoàng Thành làm trung tâm để lập hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn khống và che giấu dòng tiền để lừa 318 tỷ đồng của một ngân hàng.

Ngăn “bà hỏa” ghé chùa, đền trong những ngày Tết 09/02/2026 08:59 Ngăn “bà hỏa” ghé chùa, đền dịp Tết, lực lượng PCCC Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy tại các cơ sở thờ tự đông khách.

Cảnh báo tai nạn giao thông gia tăng trong thời tiết mưa gió 09/02/2026 05:16 Thời tiết mưa gió làm tăng đáng kể nguy cơ tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh khi mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.

Buôn bán động vật hoang dã cuối năm… vẫn nóng! 08/02/2026 13:58 Cuối năm, khi nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm rừng gia tăng, tình trạng săn bắt, mua bán động vật hoang dã trên địa bàn Hà Tĩnh lại có dấu hiệu “nóng” trở lại.

Vụ 2 đường dây thuốc giả: Thực phẩm giảm cân chứa chất cấm gây đột quỵ 08/02/2026 12:46 Trong hàng nghìn sản phẩm thuốc giả bị Công an Thanh Hóa thu giữ, có một số thực phẩm chức năng chứa Sibutramine - chất cấm có thể gây đột quỵ và suy tim.

Xe máy va chạm nhau, 3 người thương vong 08/02/2026 07:01 Vụ tại nạn xẩy ra vào hồi 21 giờ phút ngày 7/2/2025, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 281 và đường liên thôn Yên – Liên Sơn, xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu tại Hà Tĩnh 07/02/2026 16:38 Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa”, thu giữ gần 5 tấn gạo giả, khởi tố 1 bị can.

Số phận pháp lý của hai kẻ cướp ngân hàng sẽ ra sao? 07/02/2026 12:53 Với số tiền chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng, khung hình phạt các nghi phạm có thể đối diện là 18-20 năm hoặc tù chung thân. Riêng Tài "Đen" còn có thể bị thêm mức án về tội Giết người.

Dùng kéo đâm cha đẻ vì không cho mượn sổ đỏ 07/02/2026 09:50 Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm cha đẻ do không được đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để cầm cố lấy tiền trả nợ.

Lập 19 tổ công tác chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn 07/02/2026 05:30 Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

18 ngày truy lùng nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai của hàng trăm cảnh sát 07/02/2026 05:00 Suốt 18 ngày đêm sau vụ cướp chi nhánh Vietcombank, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai, Bộ Công an... đã liên tục rà soát, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất để lần ra nghi phạm.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh phối hợp phòng, chống tội phạm 06/02/2026 21:51 Lễ ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh và lực lượng Công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Kế hoạch cướp ngân hàng ở Gia Lai của kẻ giết người trốn truy nã 06/02/2026 12:40 Phạm Anh Tài, từng dùng AK giết người, trốn lệnh truy nã lâu năm, đã bàn bạc với Lê Văn Ân lên kế hoạch cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai rồi lẩn trốn.

Hà Tĩnh: 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than 06/02/2026 10:59 Ba người trong một gia đình ở xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được phát hiện tử vong trong phòng, nghi do ngạt khí than.

Đại tướng Lương Tam Quang gửi Thư khen vụ bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai 06/02/2026 08:38 Ngày 5/2/2026, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang gửi Thư khen biểu dương các đơn vị phá thành công vụ cướp ngân hàng Vietcombank Gia Lai, bắt 2 đối tượng, thu giữ nhiều súng.

Đã bắt được nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai 05/02/2026 22:28 Tối 5/2, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, phường Hội Phú, hôm 19/1.

Cháy nhà hai tầng, 3 mẹ con tử vong 05/02/2026 07:36 Đám cháy bùng lên tại căn nhà hai tầng trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ (TP Hồ Chí Minh), khiến ba mẹ con tử vong, sáng 5/2.

Khi lính cứu hỏa về gần dân ở các xã miền núi Hà Tĩnh 05/02/2026 05:36 Dù mới thành lập chưa lâu, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Khê đã sớm phát huy hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH trên địa bàn miền núi Hà Tĩnh.

"Ma trận" lừa đảo trên không gian mạng dịp cận Tết 03/02/2026 13:30 Trước thực trạng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi dịp cận Tết, lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản.

Hà Tĩnh: Nghi nổ bình gas làm cha tử vong, con bị thương 02/02/2026 18:55 Một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực bếp ăn của một gia đình ở xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã khiến người cha tử vong, con trai bị thương.