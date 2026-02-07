Lập 19 tổ công tác chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn

Đã bắt được nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai 05/02/2026 22:28 Tối 5/2, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, phường Hội Phú, hôm 19/1.

Cháy nhà hai tầng, 3 mẹ con tử vong 05/02/2026 07:36 Đám cháy bùng lên tại căn nhà hai tầng trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ (TP Hồ Chí Minh), khiến ba mẹ con tử vong, sáng 5/2.

Khi lính cứu hỏa về gần dân ở các xã miền núi Hà Tĩnh 05/02/2026 05:36 Dù mới thành lập chưa lâu, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Khê đã sớm phát huy hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH trên địa bàn miền núi Hà Tĩnh.

"Ma trận" lừa đảo trên không gian mạng dịp cận Tết 03/02/2026 13:30 Trước thực trạng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi dịp cận Tết, lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản.

Hà Tĩnh: Nghi nổ bình gas làm cha tử vong, con bị thương 02/02/2026 18:55 Một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực bếp ăn của một gia đình ở xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã khiến người cha tử vong, con trai bị thương.

Siết quản lý phương tiện, ngăn tai nạn từ gốc 02/02/2026 18:05 Nhiều vụ cháy xe khách xảy ra trên các tuyến giao thông gần đây đã gây thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí cướp đi sinh mạng con người. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý, kiểm soát an toàn kỹ thuật phương tiện.

Phá đường dây bán thuốc lá điện tử tẩm ma tuý cho học sinh 01/02/2026 17:08 Công an vừa bắt 17 người trong đường dây mua bán trái phép ma túy núp bóng thuốc lá điện tử pod chill, tinh dầu với quảng cáo gian dối "không nghiện".

Lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, ứng phó kịp thời với hỏa hoạn 01/02/2026 09:42 Nhằm xử lý kịp thời sự cố hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) sẽ thực hiện lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Khởi tố 4 đối tượng “đánh phỏm” ăn tiền ở Cổ Đạm 01/02/2026 07:32 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc tại xã Cổ Đạm vào tối ngày 27/1.

Công an xã Cẩm Duệ liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, sử dụng ma túy 01/02/2026 05:20 Nhờ tăng cường công tác bám nắm địa bàn, Công an xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Cảnh báo tình trạng quấy rối, làm phiền tổng đài 114 01/02/2026 05:00 Gần đây, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Tĩnh nhận nhiều cuộc gọi quấy rối, làm phiền tới tổng đài 114, ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận và xử lý tin báo cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Rủ nhau ra nghĩa trang “phê" ma tuý, 3 đối tượng bị khởi tố 31/01/2026 11:11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Giao nộp vũ khí, pháo lậu nhận bánh chưng, quà tết 31/01/2026 05:20 Những cách làm sáng tạo theo hướng “mềm hoá” của lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh nhằm vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, giữ vững an ninh trật tự dịp Tết.

Lừa góp vốn mua đất “lướt sóng”, chiếm đoạt 320 triệu đồng 30/01/2026 17:19 Lợi dụng quen biết góp vốn mua đất “lướt sóng”, Lê Thị Hương Giang (SN 1981, trú tại phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã đưa thông tin gian dối, chiếm đoạt 320 triệu đồng của "đối tác".

Xét xử lưu động 2 vụ án về tàng trữ pháo hoa nổ 30/01/2026 14:34 Nhằm tuyên truyền pháp luật về pháo dịp Tết, TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án "Tàng trữ hàng cấm".

Phát huy bản đồ số, giữ vững bình yên cơ sở 30/01/2026 09:10 Việc xây dựng và khai thác các bản đồ số chuyên ngành không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn góp phần giúp lực lượng Công an Hà Tĩnh bảo đảm tình hình ANTT, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ cơ sở kinh doanh gas 29/01/2026 14:00 Kinh doanh khí gas là một trong những hoạt động kinh doanh có điều kiện, có nguy cơ cháy nổ cao. Tuy nhiên, thực tế tại Hà Tĩnh, nhiều cơ sở kinh doanh gas lại đang khá chủ quan trong công tác phòng chống cháy nổ.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại các cửa hàng, kho hàng 29/01/2026 08:00 Nhiều vụ cháy xảy ra tại các kho hàng, cửa hàng nằm xen kẽ khu dân cư trên địa bàn Hà Tĩnh cho thấy công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vẫn còn những khoảng trống đáng lo ngại.

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc thạch tín dùng trong nha khoa 28/01/2026 17:19 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với quy mô lớn.

Một phụ nữ ở Hà Tĩnh nhận thông báo trúng thưởng 5 tỷ đồng, suýt mất 250 triệu tiền cọc 28/01/2026 14:49 Công an xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trúng thưởng trên mạng, phối hợp ngân hàng giúp người dân tránh mất hàng trăm triệu đồng.

Ném bom xăng đốt nhà ông bà ngoại vì bị ngăn cản chơi game 28/01/2026 11:12 Nguyễn Chí Thiện, 18 tuổi, bị ông bà ngoại la rầy vì mê game, đi chơi khuya, nên bực tức chế bom xăng đốt nhà.

Thông tin về vụ rơi máy bay của Trường Sĩ quan Không quân 28/01/2026 10:36 Sáng 28/1, nguồn tin của TTXVN, QĐND cho biết, tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xảy ra một vụ rơi máy bay quân sự.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên 1 tỷ đồng 28/01/2026 08:57 Từ đơn trình báo của công dân, Công an Hà Tĩnh đã xác minh, điều tra và tiến hành bắt giữ một đối tượng ngoại tỉnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người qua mạng xã hội.

Xe tải và xe máy va chạm nhau, 1 người tử vong tại chỗ 27/01/2026 15:35 Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 547 đoạn qua địa phận xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) giữa ô tô tải và xe máy khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Triệt phá đường dây ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn 27/01/2026 14:07 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây ngâm thịt ốc bươu bằng hóa chất công nghiệp với quy mô đặc biệt lớn, gây nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền 27/01/2026 13:41 Kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu giữ hơn 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.