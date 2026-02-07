Hotline: 02393.693.427
(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

bqbht_br_1-jam2728.jpg
Lực lượng CSGT toàn quốc, trong đó có Hà Tĩnh đang triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ 2026 với phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm”. Trong những ngày đầu ra quân, tại nhiều tuyến đường trọng điểm như các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực trung tâm Hà Tĩnh, lực lượng CSGT đã lập 19 tổ công tác chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn.
bqbht_br_1-jam2651.jpg
Các tổ công tác được bố trí khoa học, kết hợp tuần tra lưu động và kiểm tra cố định, tập trung vào các khung giờ cao điểm, nhất là buổi tối – thời điểm tiềm ẩn nhiều vi phạm.
bqbht_br_1-jam2736.jpg
Để công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện hiệu quả, lực lượng CSGT đã phối hợp với công an các xã, phường tiến hành công tác khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn, xác định các tuyến, điểm thường xuyên xảy ra vi phạm để chủ động phát hiện, xử lý.
bqbht_br_1-jam2686.jpg
Tại một chốt kiểm tra của tổ công tác thuộc địa bàn xã Mai Phụ vào buổi tối, lực lượng CSGT tiến hành dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy, ô tô theo đúng quy trình. Hầu hết người dân đều chấp hành hiệu lệnh, hợp tác với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp chống đối, liều lĩnh tăng tốc, rồ ga bỏ chạy.
bqbht_br_co-anh-cms.jpg
Không ít các trường hợp khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn có hành vi gọi điện thoại cho “người thân”, hoặc xin xỏ, trốn tránh trách nhiệm. Trong ảnh: Một người đàn ông điều khiển xe máy bị lực lượng CSGT phát hiện nồng độ cồn trong máu 0.359mg/l. Người này thiếu hợp tác trong quá trình làm việc, gây khó khăn cho người thi hành công vụ. Tuy nhiên, lực lượng CSGT kiên quyết lập biên bản xử lý theo đúng quy định.
bqbht_br_1-jam2710.jpg
Tính từ 15/1/2026 tới nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 2.282 trường hợp vi phạm, phạt tiền 5.1 tỷ đồng; riêng với lỗi vi phạm nồng độ cồn là 539 trường hợp, phạt tiền 1.8 tỷ đồng. Dù mức xử phạt đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển mô tô, xe máy khá cao, song nhiều người vì chủ quan, thiếu ý thức nên vẫn vi phạm.
bqbht_br_1-jam2771.jpg
Tại chốt kiểm tra trên đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen), lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan niêm phong phương tiện của người vi phạm nồng độ cồn.
bqbht_br_1-jam2663.jpg
Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm thông điệp “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.
bqbht_br_1-jam2646.jpg
Với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tất cả các tài xế điều khiển phương tiện đi qua các chốt kiểm tra đều phải dừng lại để lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn.
bqbht_br_co-anh-cms-1.jpg
Tại mỗi điểm kiểm tra, ngoài tổ làm nhiệm vụ dừng phương tiện, kiểm tra trực tiếp, còn có các tổ công tác bố trí ở hai đầu tuyến và các nhánh rẽ lân cận nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp cố tình né tránh, bỏ trốn khi phát hiện chốt kiểm soát.
bqbht_br_1-jam2667.jpg
Theo phòng CSGT, đợt cao điểm này sẽ được duy trì liên tục đến hết tết Nguyên đán. Việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn không chỉ để răn đe, mà quan trọng hơn là bảo vệ tính mạng, tài sản của mỗi người dân và sự bình yên cho từng gia đình.

