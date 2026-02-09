4 ô tô gặp tai nạn trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 2 người bị thương

(Baohatinh.vn) - Rạng sáng 9/2, trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 4 ô tô khiến 2 người bị thương.
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra lúc 3h35' ngày 9/2 tại Km511+500 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.
4 ô tô liên quan trong vụ TNGT gồm xe tải mang BKS 50E - 343.31, xe tải mang BKS 89H - 068.48, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 51H -932.54 và 1 phương tiện chưa rõ biển kiểm soát.
Các phương tiện hư hỏng nặng sau vụ TNGT.
Theo thông tin ban đầu, xe tải mang BKS 50E - 343.31 va chạm với xe tải 89H-068.48 (sau va chạm, 2 xe dừng ở làn 1); xe ô tô 7 chỗ 51H - 932.54 va chạm với xe ô tô không rõ biển kiểm soát đã rời khỏi hiện trường (sau va chạm, xe ô tô 51H - 932.54 dừng ở làn 2 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi).
Sau vụ TNGT, 2 người bị thương, nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu; 3 ô tô cũng bị hư hỏng.
Đoạn tuyến cao tốc tại vị trí xảy ra TNGT tắc đường theo chiều Nam - Bắc, đơn vị quản lý vận hành tuyến đang phân làn cho xe ra tại nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi thời tiết mưa, mặt đường ẩm ướt. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đang phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ TNGT.
