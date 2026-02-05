Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn

Sáng 5/2, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) và Tập đoàn Nebula Energy về định hướng đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành làm việc với đoàn. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam đã báo cáo tình hình triển khai Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ của đơn vị tại Khu kinh tế Vũng Áng và định hướng đầu tư các dự án khác tại Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam thông tin định hướng đầu tư các dự án tại Hà Tĩnh.

Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 với quy mô 1-3 triệu tấn LNG/năm, tổng vốn đầu tư 26.735,5 tỷ đồng. Quy mô diện tích dự án khoảng 53 ha đất liền và 426 ha mặt nước, tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào vận hành vào năm 2030.

Hiện nhà đầu tư đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý II/2026; ký kết hợp đồng thiết kế, mua sắm, thi công trong quý III/2026.

Ngoài ra, Tổng Công ty Khí Việt Nam đề xuất tham gia đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Vũng Áng III nằm trong tổng thể chuỗi dự án điện khí LNG và định hướng hình thành Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại Vũng Áng.

Ông Peter Gibson - Chủ tịch điều hành Tập đoàn Nebula Energy đề xuất các nội dung liên quan đầu tư Trung tâm lưu trữ dữ liệu tại Hà Tĩnh.

Tổng Công ty Khí Việt Nam cũng đề xuất cùng với Tập đoàn Nebula Energy đầu tư Trung tâm lưu trữ dữ liệu tại Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 1 tỷ USD; diện tích 300 ha, đặt cạnh Kho LNG Bắc Trung Bộ tại KKT Vũng Áng và công suất điện sử dụng 1.000MW/năm. Tổng Công ty mong muốn Hà Tĩnh hướng dẫn và giới thiệu đầu mối hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư; ưu tiên bố trí đủ quỹ đất phù hợp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến quy mô, tính chất các dự án; quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật; nhu cầu sử dụng năng lượng và các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án trong thời gian tới.

Đại diện các sở, ngành khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành làm rõ một số nội dung liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận sự quan tâm, nghiên cứu đầu tư của Tổng Công ty Khí Việt Nam và Tập đoàn Nebula Energy tại Hà Tĩnh. Đồng thời, thông tin về những lợi thế của tỉnh, các dự án năng lượng trên địa bàn và các định hướng phát triển thời gian tới, đặc biệt là việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng và hình thành Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư đối với dự án đang thực hiện và hỗ trợ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ các dự án đề xuất. Các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, hoàn thiện các nội dung đề xuất, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả kinh tế – xã hội.

UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.