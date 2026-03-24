Hệ lụy khi trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử từ nhỏ

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh 24/03/2026 07:22 Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/3: Sáng sớm có sương mù, trời nắng 24/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/3: Phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời nắng; nhiệt độ dao động từ 23-32 độ C.

Nguồn cung hụt, giá cây giống keo, tràm tăng cao 23/03/2026 10:55 Hiện nay đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa trồng rừng, thị trường cây keo giống ở Hà Tĩnh ghi nhận mức giá tăng kỷ lục và tình trạng khan hàng.

Tài chính thị trường ngày 23/3: Doanh nghiệp nỗ lực cân đối dòng tiền khi lãi suất tăng cao 23/03/2026 07:45 Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động tái cơ cấu nguồn vốn, tiết giảm chi phí để giữ nhịp sản xuất trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/3: Sáng sớm sương mù, ngày nắng 23/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/3: Toàn tỉnh không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ; trưa, chiều trời nắng; nhiệt độ từ 23-30 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Loạn thần do rượu bia - nhận diện sớm để phòng ngừa 22/03/2026 10:00 Cách nhận biết bệnh loạn thần do bia rượu cùng biện pháp phòng tránh ra sao sẽ được bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa Cấp tính Nam, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh giải đáp trong Chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphics] 7 thay đổi quan trọng khi xét tuyển vào các trường công an năm 2026 22/03/2026 06:21 Năm 2026, Bộ Công an điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, trong đó, đáng lưu ý là về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển thẳng, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/3: Không mưa, trưa chiều có nắng 22/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/3: Không mưa, trưa chiều có nắng; nhiệt độ dao động từ 23-29 độ C.

Hà Tĩnh luôn đồng hành để người dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ 21/03/2026 21:47 Chiều 21/3, tại TP Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã tới dự lễ ký kết hợp tác giữa UBND xã Đức Thọ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm.

Tưới ngập - khô xen kẽ: Giải pháp cho những cánh đồng "khát" 21/03/2026 16:23 Nông dân Hà Tĩnh áp dụng tưới ngập – khô xen kẽ, giúp tiết kiệm nước, giảm phát thải mê-tan (CH4), cải thiện đất, duy trì và nâng cao năng suất lúa so với canh tác truyền thống.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu 21/03/2026 12:53 Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.

Người trẻ “gõ cửa” du lịch thời đại số 21/03/2026 11:15 Trong “dòng chảy” du lịch số, mỗi điểm đến không chỉ được khám phá mà còn được “kể chuyện” bằng công nghệ. Tuổi trẻ Hà Tĩnh đang thổi làn gió mới để lan tỏa hình ảnh quê hương

Cầu Thá xuống cấp thành “điểm nghẽn” giao thông 21/03/2026 07:39 Cầu Thá (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) trên tuyến ĐH.127 xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện tiềm ẩn nhiều rủi ro.

[Motion Graphics] Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp được tổ chức như thế nào? 21/03/2026 05:45 Hướng dẫn 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13/3/2026 thông tin rõ một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, về thời gian tổ chức kỳ họp, việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp, trình tự chương trình làm việc, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/3: Trưa và chiều hửng nắng 21/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/3: Đêm và sáng sớm nhiều mây, có lúc mưa rào nhẹ, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ từ 21 - 30 độ C.

Gợi mở định hướng đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển 20/03/2026 20:44 Chiều 20/3, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo "Giải pháp phát triển du lịch Hà Tĩnh".

Hà Tĩnh và Nafoods Group hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và nông sản 20/03/2026 14:09 Sáng 20/3, UBND tỉnh và Công ty CP Nafoods Group tổ chức hội nghị hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa, các sản phẩm cây ăn quả và nông sản trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi 20/03/2026 14:02 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh đang triển khai tích cực các giải pháp đồng bộ kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.

Tài chính thị trường ngày 20/3: Đề xuất tăng trần thu nhập mua nhà xã hội lên 25 triệu đồng/tháng 20/03/2026 07:45 Bộ Xây dựng vừa đề xuất nới điều kiện thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng với người độc thân nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/3: Trời nắng, độ ẩm cao 20/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/3: Đêm và sáng sớm nhiều mây, không mưa; ngày nắng, độ ẩm cao; nhiệt độ từ 21 - 30 độ C.

Thêm 5 trường học vùng biên được khởi công tại Hà Tĩnh 19/03/2026 16:13 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh khởi công đồng loạt 5 công trình trường học ở các xã: Hương Xuân, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình.

Doanh nhân Hà Tĩnh gây bất ngờ với danh hiệu Á quân 2 Bolero Việt Nam 19/03/2026 08:40 Vượt qua hàng ngàn thí sinh trên cả nước, một doanh nhân ở Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Á quân 2 tại Cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa đầu tiên.

Tài chính thị trường ngày 19/3: Giá vonfram tăng 550%, Việt Nam nổi lên trong cuộc đua khoáng sản 19/03/2026 07:45 Giá vonfram tăng hơn 550% do nguồn cung bị siết chặt và nhu cầu quân sự, công nghệ tăng cao, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung chiến lược trong chuỗi khoáng sản toàn cầu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/3: Sáng nhiều mây, trưa chiều có nắng 19/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/3: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ 20- 29 độ C.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt du khách trong năm 2026 18/03/2026 20:02 Năm 2026, ngành du lịch Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, phấn đấu đón khoảng 6,5 triệu lượt khách tham quan...

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt qua Hà Tĩnh 18/03/2026 18:08 Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 40 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt với số tiền phạt gần 50 triệu đồng, trong đó có 37 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.

Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục tái cơ cấu, xây dựng chiến lược phát triển mới 18/03/2026 14:53 Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xác định sẽ tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo chiều sâu, không đầu tư dàn trải; chủ động xây dựng các định hướng phát triển mới phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thêm những mái trường mở lối tương lai nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/03/2026 13:53 Niềm vui đang lan tỏa ở nhiều xã biên giới Hà Tĩnh khi 5 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS sắp khởi công, mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên.

Tài chính thị trường ngày 18/3: VinFast đạt doanh thu kỷ lục hơn 90.000 tỷ đồng 18/03/2026 07:39 Năm 2025, VinFast đạt doanh thu 90.427 tỷ đồng, tăng 139% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

