Đời sống

Nắng nóng gay gắt tại Hà Tĩnh bao giờ "hạ nhiệt"?

Sĩ Hoàng - Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Nắng nóng diện rộng tại Hà Tĩnh đang duy trì cường độ gay gắt. Tuy nhiên, do tác động của các hình thái gây mưa, đợt nắng nóng này khả năng sẽ kết thúc trong những ngày tới.

bqbht_br_n4.jpg
Những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió Tây Nam, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Ghi nhận tại các trạm đo, nhiệt độ phổ biến dao động từ 37-39°C, riêng các địa phương miền núi như: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn... có thời điểm nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 35-45% khiến cảm giác hanh khô thêm khắc nghiệt.

Trao đổi về diễn biến nắng nóng, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết: “Tình trạng nắng nóng gay gắt trên địa bàn tỉnh sẽ còn tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16/4. Đến khoảng ngày 17/4 trở đi, do tác động của các hình thái gây mưa, đợt nắng nóng này khả năng sẽ kết thúc. Thời tiết chuyển sang trạng thái dịu mát hơn, có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác ở một số khu vực nhưng lượng mưa không đáng kể.

Khi đợt nắng nóng kết thúc, người dân cần hết sức đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, thường xuất hiện vào thời điểm buổi chiều do sự xung đột giữa các khối khí có tính chất khác nhau".

bqbht_br_n3.jpg
Nguyên nhân nắng nóng đến sớm và gay gắt là do hiện tượng ENSO hiện đang ở pha trung tính và sẽ dần chuyển sang El Nino.

Theo cơ quan khí tượng, xu thế biến đổi khí hậu hiện nay khiến nền nhiệt độ tăng rất rõ rệt, đặc biệt năm nay khi hệ thống khí hậu chuyển dần sang pha El Nino sẽ làm cho tình trạng nắng nóng gia tăng mạnh hơn các năm trước.

“Dự báo cao điểm của nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ tháng 5 - 6. Đặc biệt là tháng 5, các đợt nắng nóng dự báo sẽ liên tiếp gia tăng cả về cường độ và thời gian, có thể bao trùm suốt cả tháng. Nhiệt độ trong những tháng cao điểm dao động từ 38 - 39°C, thậm chí 40 - 42 °C; gió Tây Nam hoạt động mạnh” - ông Trần Đức Bá thông tin.

bqbht_br_n1.jpg
Năm nay không chỉ ghi nhận nắng nóng gay gắt, khắc nghiệt mà còn được dự báo kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm. Thống kê cho thấy, năm 2023 (đỉnh điểm nắng nóng những năm gần đây) có gần 80 ngày nắng nóng và kết thúc vào ngày 5/9; năm 2024 ghi nhận trên 70 ngày, kết thúc vào ngày 8/9. Trong khi đó, năm 2026, nắng nóng được dự báo có thể kéo dài đến giữa tháng 9, muộn hơn từ 7 - 10 ngày so với các năm có cường độ cao trước đó.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuất hiện trong giai đoạn giao thời như: dông, lốc, sét và gió giật mạnh... Song song với đó, cần lưu ý chỉ số tia cực tím (UV) khi làm việc ngoài trời...

mg-0809t.jpg
Việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và nền nhiệt ngoài trời trong thời gian dài không chỉ gây kiệt sức mà còn tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ do sốc nhiệt.

Người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, hạn chế ra đường trong khung giờ nắng nóng cao điểm. Đối với công nhân lao động trực tiếp ngoài trời, cần trang bị bảo hộ chống nóng và bổ sung nước đầy đủ.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cần điều tiết nguồn nước hợp lý, ưu tiên nước tưới cho các diện tích cây ăn quả vùng trà sơn và cây màu; tăng cường vệ sinh chuồng trại, cung cấp đủ nước uống và điện giải cho vật nuôi, tránh chăn thả gia súc vào khung giờ cao điểm (từ 10h đến 16h).

Đặc biệt, khi độ ẩm xuống thấp, nguy cơ cháy rừng tại các địa phương trọng điểm luôn ở mức cấp IV, cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Các lực lượng chức năng cần ứng trực 24/24h, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa gần các khu vực rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

