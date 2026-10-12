Khi âm nhạc "kể chuyện" Ngã ba Đồng Lộc

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi 07/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ 20 - 30 độ C.

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