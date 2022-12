Hà Tĩnh diễn tập vận hành, xử lý sự cố về an toàn thông tin mạng

Ngày 15/12, Sở TT&TT phối hợp với Trung tấm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức chương trình diễn tập “thực chiến” về an toàn thông tin mạng kết hợp đào tạo về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin cho gần 90 đại biểu là đại diện lãnh đạo, quản lý của các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành viên và cơ quan thường trực đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh; cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị.