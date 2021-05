Công ty Blue Origin bắt đầu mở bán vé du lịch vũ trụ

Công ty tên lửa Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos cho biết đã sẵn sàng mở bán vé du lịch vũ trụ ở quỹ đạo thấp trong bối cảnh các công ty Mỹ đang nỗ lực hướng đến một kỷ nguyên mới của lĩnh vực du hành vũ trụ thương mại tư nhân.

Trong một thông báo, bà Ariane Cornell - Giám đốc Kinh doanh phi hành gia của Blue Origin cho biết: “Chúng tôi sẽ bán những chiếc vé đầu tiên cho hành khách trên tàu vũ trụ New Shepard và chuyến bay đó dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tới. Để đi đến quyết định này, chúng tôi đã tiến hành bay thử cùng tàu New Shepard 15 lần. Cuối cùng chúng tôi thấy rằng, đã đến lúc đưa hành khách đi du lịch vũ trụ”.

Du lịch vũ trụ. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Blue Origin đã không thông báo ngay lập tức các chi tiết về chiến lược định giá vé dài hạn của mình, vốn là một bí mật được kiểm soát chặt chẽ trong nhiều năm. Trước đó, hồi năm 2018, hãng tin Reuters cho rằng Blue Origin dự kiến giá vé ít nhất là 200.000 USD/chuyến.

Tàu vũ trụ New Shepard được thiết kế có thể đưa 6 hành khách lên vùng không gian quỹ đạo thấp ở độ cao hơn 100km so với Trái Đất, đủ cao để du khách trải nghiệm trạng thái không trọng lượng trong vài phút. Với 6 cửa sổ cao gần gấp 3 lần so với cửa sổ của máy bay phản lực Boeing Co 747, hành khách có thể ngắm toàn cảnh không gian ngoài Trái Đất.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 5/5, SpaceX đã thực hiện thử nghiệm thành công với tàu vũ trụ con thoi Starship SN15 tại căn cứ ở ở Boca Chica, Texas, Mỹ.

Đây được xem là thành tựu đầy khích lệ đối với tỷ phú Elon Musk, bởi trước đó các chuyến bay thử nghiệm của tàu Starship SN9 và SN10 hồi tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua đều thất bại.

Tàu Starship SN15 được phóng lên không trung vào lúc 17h25 ngày 5/5 (theo giờ địa phương). Sau khi đạt được độ cao cần thiết, tàu Starship SN15 đã thực hiện các thao tác trên không rồi quay trở lại địa điểm hạ cánh một cách an toàn.

Tàu Starship là một mẫu tên lửa nâng hạng nặng do công ty vũ trụ tư nhân của ông Elon Musk phát triển, với mục tiêu có thể đưa người và khoảng 100 tấn hàng hóa trong quá trình thực thi các sứ mệnh lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai.

Theo VOV