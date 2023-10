Nâng cao năng lực về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó và bảo đảm công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với mọi tình huống sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 26/10, Ban Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân khai mạc hội nghị tập huấn kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2023.

Tham gia hội nghị có hơn 80 đại biểu là thành viên ban tổ chức, tổ giúp việc, đại diện Sở KH&CN; thành viên tham gia tập luyện, diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh và đại diện các đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trong công nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn đề nghị giảng viên, chuyên gia trình bày các nội dung và giải đáp, hướng dẫn cho các học viên những vướng mắc, khó khăn về lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân tại địa phương, cơ sở.

Theo số liệu quản lý của Sở KH&CN, trên địa bàn tỉnh hiện có 184 thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ. Cụ thể: y tế có 121 thiết bị, công nghiệp có 26 thiết bị và 38 nguồn phóng xạ. Các nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ trong công nghiệp đang tập trung chủ yếu tại Khu Kinh tế Vũng Áng; dự báo số lượng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Chuyên gia từ Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên đã được các giảng viên, chuyên gia của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân truyền đạt 8 chuyên đề kiến thức về an toàn bức xạ ion hóa, hạt nhân và kỹ năng ứng phó sự cố bức xạ.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng sẽ thảo luận để nắm bắt các nội dung cơ bản về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ quan, địa phương và đơn vị đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị tập huấn dự kiến được tổ chức trong 3 ngày, từ 26 – 28/10.

Dương Chiến