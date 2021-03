Những công việc lương cao trong 10 năm tới

Một số công việc hứa hẹn sẽ phát triển, tạo cơ hội việc làm cho nhiều người trên thế giới, trong đó có sinh viên mới tốt nghiệp.

1. Chăm sóc sức khỏe tại nhà: Nhiệm vụ của các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà là hỗ trợ khách hàng có vấn đề về sức khỏe, bao gồm người già, trẻ nhỏ hoặc những người khuyết tật về thể chất, nhận thức hoặc mắc bệnh mạn tính. Công việc đòi hỏi một số kiến thức và kỹ năng liên quan ngành chăm sóc sức khỏe như đo tim mạch, đo huyết áp, thay băng, tiêm thuốc... Theo thống kê của U.S. Bureau of Labor Statistics , trong năm 2016, toàn nước Mỹ có khoảng 911.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà. Con số này sẽ tăng lên khoảng 1.300.000 vào năm 2026. Ảnh: The Balance.

2. Kỹ sư khoa học dữ liệu: Năm 2012, tạp chí Harvard Business Review gọi khoa học dữ liệu là “công việc quyến rũ nhất thế kỷ 21”. Ngoài ra, Glassdoor cũng công nhận đây là công việc số 1 tại Mỹ, dựa trên sự hài lòng trong công việc, mức lương và cơ hội việc làm. Hiện, công nghệ là lĩnh vực tìm kiếm nhiều kỹ sư khoa học dữ liệu. Trong tương lai, các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tài chính, kinh doanh, truyền thông... cũng sẽ cần đến nguồn nhân lực này. Theo CNBC , mức lương trung bình các kỹ sư khoa học dữ liệu được trả là 107.000 USD/năm. Ảnh: Analytics India Magazine.

3. Kỹ sư bảo mật thông tin: Kể từ năm 2010, các vụ vi phạm dữ liệu tại Mỹ và trên thế giới tăng đáng kể. Điều này khiến nhu cầu tìm kiếm dịch vụ bảo mật thông tin gia tăng. Các kỹ sư bảo mật thông tin được giao nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin của các công ty, tổ chức, đồng thời lập kế hoạch bảo mật nhằm bảo vệ các thông tin mật khỏi xâm nhập và tấn công mạng. Theo dự kiến của U.S. Bureau of Labor Statistics , nhân lực trong lĩnh vực này sẽ tăng 32% vào năm 2028. Mức lương trung bình của các kỹ sư là 100.000 USD/năm. Ảnh: ZipRecruiter.

4. Giám đốc đa dạng và hòa nhập: Có tên gọi khác là người quản lý đa dạng, giám đốc đa dạng và hòa nhập là những người giám sát việc phát triển và thực hiện các chương trình thúc đẩy sự đa dạng trong mỗi công ty, tổ chức. Theo khảo sát năm 2019 của Glassdoor, 61% nhân viên tại Mỹ từng chứng kiến hoặc là nạn nhân của việc phân biệt đối xử (về tuổi tác, chủng tộc, giới tính) tại các cơ quan làm việc. Vì thế, giám đốc đa dạng và hòa nhập đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu và giải quyết tình trạng này. Trong năm 2020, nhân lực cho vị trí này đã tăng 30% so với các năm trước. Đặc biệt, các công ty lớn với khoảng 5.000 nhân viên trở lên rất chú trọng tuyển dụng những ứng viên có sáng kiến và kế hoạch độc đáo, hiệu quả. Ước tính, những người quản lý đa dạng được trả khoảng 98.000 USD/năm. Ảnh: Sirdar Group.

5. Kỹ sư bán hàng: Bên cạnh những kỹ năng, hiểu biết về sản phẩm, các kỹ sư bán hàng cần có kiến thức về kỹ thuật, khả năng giao tiếp, đàm phán. “Kỹ sư bán hàng là người sử dụng khía cạnh bán hàng và kỹ thuật để đảm bảo nhu cầu của khách hàng được đáp ứng”, nhà phân tích, nghiên cứu kinh tế Amanda Stansell, nhận định. Glassdoor ước tính mức lương trung bình của một kỹ sư bán hàng là 90.000 USD/năm, nhưng con số này có thể thay đổi. Ví dụ, những kỹ sư bán hàng làm trong ngành viễn thông có khả năng kiếm được nhiều hơn, khoảng 118.000 USD/năm. Ảnh: Mageplaza.

Theo Zing