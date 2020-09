Những đứa trẻ phá vỡ kỷ lục thế giới

Năm 2018, Seven Wade (9 tuổi) phá kỷ lục thế giới khi có thể vỗ tay 1.080 lần trong một phút. Em đánh bại Eli Bishop ở Miami, người lập kỷ lục năm 2014 với 1.020 lần vỗ tay. Seven tâm sự, em từng bị phồng tay do luyện tập quá nhiều.