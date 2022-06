Phát hiện cây lớn nhất Trái Đất

Một loại cỏ biển có kích thước tương đương 20.000 sân bóng đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Australia. Đây là loài thực vật lớn nhất trên Trái Đất tính đến nay.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tây Australia tình cờ phát hiện một thảm cỏ biển có diện tích khoảng 200 km2 tại Vịnh Shark, cách thành phố Perth khoảng 800 km về phía bắc.

Sau đó, họ bắt đầu tìm hiểu về sự đa dạng gene của loài thực vật này, hay còn được gọi là cỏ dại dải băng (ribbon weed) thường sinh trưởng dọc theo bờ biển Australia, BBC đưa tin hôm 1/6.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập chồi non từ khắp vịnh và kiểm tra 18.000 dấu hiệu di truyền để nhận dạng từng mẫu. Họ muốn khám phá xem có bao nhiêu cây cỏ tạo nên đồng cỏ này. Tuy nhiên, câu trả lời đã khiến các nhà khoa học bất ngờ.

“Câu trả lời khiến chúng tôi rất ấn tượng. Chỉ một cây cỏ đã lan rộng hơn 180 km ở Vịnh Shark, trở thành loài thực vật lớn nhất được biết đến trên Trái Đất”, Jane Edgeloe, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Loại cỏ này cũng gây chú ý nhờ sức sống mãnh liệt, chúng phát triển ở nhiều địa điểm trên vịnh với những điều kiện rất khác nhau.

Tiến sĩ Elizabeth Sinclair, một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết: “Dường như nó có khả năng thích ứng rất tốt, chịu được nhiều mức nhiệt và độ mặn, cùng với điều kiện ánh sáng cực cao. Những yếu tố này thường gây khó khăn cho hầu hết loài thực vật”.

Loại cỏ này thường phát triển như một thảm cỏ với tốc độ lan tỏa lên đến 35 cm/năm. Do đó, các nhà nghiên cứu ước tính nó đã mất 4.500 năm để phát triển thành kích thước hiện nay. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B.

