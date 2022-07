Twitter cáo buộc tỷ phú Elon Musk “bí mật” thâu tóm cổ phiếu

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty Twitter Inc ngày 12/7 đã khởi kiện ông chủ Tesla, tỷ phú Elon Musk lên tòa án bang Delaware với cáo buộc ông này vi phạm thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD giữa hai bên liên quan đến tiến trình mua lại nền tảng mạng xã hội này.

Twitter Inc cũng yêu cầu tòa án ra phán quyết buộc nhà tỷ phú này hoàn tất thỏa thuận mua bán với mức giá đã thống nhất là 54,2 USD/cổ phiếu.

Trong đơn kiện, Twitter khiếu nại về việc ông Musk coi thường luật kinh doanh của bang Delaware, tự do thay đổi chủ ý, gây tổn hại cho công ty, làm gián đoạn hoạt động và hủy hoại giá trị cổ đông.

Twitter cũng cáo buộc ông Elon Musk “bí mật” thâu tóm cổ phiếu của công ty trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 mà không công khai các giao dịch mua đáng kể của mình với các cơ quan quản lý.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/7 tại thị trường New York, cổ phiếu của Twitter có giá 34,06 USD, tăng 4,3% so với phiên giao dịch trước đó, song lại thấp hơn nhiều so với mức trên 50 USD vào thời điểm hai bên đạt được thỏa thuận mua bán hồi cuối tháng 4/2022.

Trong khi đó, tỷ phú Musk lấy lý do về việc Twitter đã không công khai những thông tin về các tài khoản giả mạo và tài khoản rác theo yêu cầu của ông, để hủy bỏ thỏa thuận mua bán này. Ngày 8/7, ông Musk đã chính thức tuyên bố chấm dứt kế hoạch mua Twitter.

Vụ kiện này được đánh giá sẽ trở thành “cuộc chiến” pháp lý lớn nhất trong lịch sử Phố Wall liên quan đến một trong những doanh nghiệp có sự đa dạng nhất trong thế giới kinh doanh./.

Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)