Doanh nghiệp giữ vững vai trò “xương sống” của nền kinh tế

Trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp (DN) Hà Tĩnh đã linh hoạt triển khai các giải pháp, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép để tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì, thời gian qua, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm Công nghiệp Đức Thọ) gặp nhiều khó khăn về lao động, đơn hàng, chi phí sản xuất… do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nếu như năm 2020, công ty chỉ phải trả 18 triệu đồng cho 1 chuyến thuê container vận chuyển thì năm nay đã “đội lên” 38 triệu đồng. Đã vậy, dịch COVID-19 bùng phát nên DN rất khó thuê xe, nhiều chuyến hàng đành “thất hẹn” với đối tác, nguy cơ mất khách hàng rất cao.

Thị trường xuất khẩu gặp khó, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh chuyển hướng tập trung nhiều hơn cho thị trường nội địa.

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh hiện đang tạo việc làm cho hơn 400 lao động.

Công ty hiện có hơn 400 lao động nhưng có những thời điểm, 30% lao động phải nghỉ làm do thuộc khu vực cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Điều này khiến dây chuyền sản xuất bị “đứt gãy”, làm chậm tiến độ sản xuất hàng để giao cho khách. Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: “Để duy trì SXKD, đơn vị đã siết chặt các quy định về phòng chống dịch và khắc phục khó khăn bằng các giải pháp như: lường trước tình huống để đàm phán với đối tác; phát triển thị trường nội địa để “bù” cho xuất khẩu… Theo đó, doanh thu năm nay trung bình đạt từ 14-17 tỷ đồng/tháng, trong khi năm 2020 chỉ khoảng 6-7 tỷ đồng/tháng”.

Công ty CP Sao Mai kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch để không đứt gãy chuỗi sản xuất.

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

Cũng nỗ lực “chèo lái” trong bối cảnh dịch COVID-19, mỗi quý, Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh đều phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm, đặt ra chỉ tiêu cụ thể và có phần thưởng cho những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, 9 tháng năm 2021, tổng công ty đạt doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng (đạt 107% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, nộp ngân sách 27 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 8,6 triệu đồng/người/ tháng.

Là DN đóng góp quan trọng cho kinh tế Hà Tĩnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) cũng đã siết chặt công tác phòng dịch, thực hiện phương án “3 tại chỗ” để ổn định sản xuất. Trong 9 tháng, sản lượng thép của công ty đạt gần 4 triệu tấn, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện tại, FHS đang hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư xây dựng khu gia công phụ trợ với số vốn 80 triệu USD.

9 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng thép từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ước đạt 1.386,09 triệu USD.

Trong gần 2 năm qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng tới hầu hết các lĩnh vực SXKD của cộng đồng DN. Theo ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, do tổng nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh khiến các đơn hàng, hợp đồng, sản lượng đều sụt giảm. Trung bình, hoạt động trong các ngành giảm từ 40-50%; nặng nề nhất là du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận chuyển hành khách giảm đến 80-90%. Tuy nhiên, trong khó khăn, nhiều DN đã chủ động tìm những hướng đi mới, hạn chế giảm doanh thu và ổn định việc làm cho lao động.

Theo đánh giá của Sở KH&ĐT, mặc dù đại dịch COVID-19 có những tác động tới hoạt động SXKD nhưng vẫn có những điểm sáng trong khu vực DN. Cộng đồng DN, doanh nhân đã và đang nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng với tình hình mới, duy trì SXKD và việc làm cho người lao động.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện mục tiêu kép để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa dịch.

Hà Tĩnh hiện có 8.997 DN đang hoạt động SXKD ở hầu hết các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ… 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 796 DN được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 10.480 tỷ đồng, tăng 10% về số lượng và 93% về số vốn so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu 9 tháng đầu năm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với phát triển về số lượng DN, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị DN. Qua đó, đã đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh.

9 tháng đầu năm, doanh thu Công ty CP Dược Hà Tĩnh đạt 255 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển cho biết: “Tỷ lệ đóng góp của khu vực DN vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt khoảng 58%; vốn đầu tư phát triển của DN khoảng 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội toàn tỉnh. Sự phát triển của DN đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng (giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ), đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng 83.000 lao động trên địa bàn”.

Trong 9 tháng năm 2021, với sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng DN, nhiều chỉ số kinh tế quan trọng đạt mức tăng trưởng khá. Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương thông tin: “Tuy gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng các DN vẫn đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất. Nhìn chung, các DN hoạt động ổn định, sản xuất hiệu quả hơn so với năm 2020. Nhờ đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2021 tăng 16,56% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt hơn 1,49 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 114,67% kế hoạch năm 2021”.

Nhờ chủ động phòng dịch và linh hoạt sản xuất, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech duy trì 18 dây chuyền may với hơn 1.300 công nhân.

Theo số liệu tổng hợp từ các đơn vị liên quan, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh 9 tháng năm 2021 đạt 11.710 tỷ đồng, bằng 96% dự toán cả năm. Trong đó, thu ngân sách nội địa đạt 5.655 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.055 tỷ đồng.

“Ở lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu, DN đóng nộp thuế chiếm 100%, còn ở lĩnh vực thuế nội địa, DN đóng nộp thuế chiếm trên 70% trên tổng thu ngân sách. Cộng đồng DN Hà Tĩnh đang là trụ cột đóng nộp ngân sách nhà nước cho địa phương”, ông Trương Quang Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Công ty CP D&N Group hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học.

Ngoài ra, trong những năm qua, các DN còn thể hiện rõ trách nhiệm cộng đồng qua việc hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng, chung tay giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Thời gian qua, chính quyền các cấp, ngành đã kịp thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ DN như: chính sách về thuế, bảo hiểm, chính sách vay vốn, giãn nợ, giảm tiền điện… và đề xuất nhiều giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đây là những động thái tích cực “tiếp sức” và tạo động lực để DN vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động SXKD.

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải chủ trì nghe báo cáo dự thảo đề án và dự thảo Nghị quyết đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tạo điều kiện cấp vốn, nới lỏng thủ tục cho vay, ưu đãi về lãi suất để tạo thuận lợi cho DN; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động những nội dung trong thực hiện chính sách các loại bảo hiểm được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh…

Các tổ chức tín dụng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm lãi suất, giãn nợ…

Riêng về chính sách thuế, trong 2 năm qua, đã có 2.672 DN được khoanh nợ với số tiền hơn 90,5 tỷ đồng; hơn 2.200 lượt DN được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền thuế gia hạn gần 300 tỷ đồng; 726 DN được giảm 30% thuế thu nhập DN năm 2020 với số tiền thuế được giảm 10,11 tỷ đồng; 115 DN được giảm 15% tiền thuê đất với số tiền 2,7 tỷ đồng…

Ngành thuế Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng đề án và Nghị quyết “Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” để có những giải pháp đồng bộ, phù hợp nhằm phát huy năng lực nội tại của DN và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN hoạt động hiệu quả. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để DN phát triển theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp ngày càng lớn cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Hoạt động bốc dỡ hàng hoá tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh).

Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Lê Đức Thắng chia sẻ: “Với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của DN và các giải pháp, chính sách của tỉnh, tin rằng, trong thời gian tới, việc khôi phục, phát triển SXKD sẽ đạt được kết quả tích cực. Cộng đồng DN kỳ vọng đề án và Nghị quyết “Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” sẽ sớm được ban hành và đưa vào thực hiện. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để phát triển DN về cả số lượng và chất lượng".

Bài, ảnh: Ngọc Loan - Phan Trâm

Thiết kế: Thành Nam