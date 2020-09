5 món ăn tiết kiệm nhưng cực hao cơm vào ngày mát trời, cứ làm là cả nhà lại không tiếc lời khen

Những ngày mát trời thế này mà được thưởng thức những món ăn vừa ngon vừa rẻ và nóng sốt tại nhà thì còn gì tuyệt bằng.

1. Đậu phụ sốt chua ngọt

Nguyên liệu:

- 300g đậu phụ

- 120ml dầu ăn

- 1 củ tỏi, băm nhỏ; 1 muỗng cà phê gừng băm nhỏ; hành lá thái nhỏ, để riêng phần thân trắng và phần lá xanh

- Sốt chua ngọt gồm: 2 muỗng canh sốt cà chua; 6 muỗng canh nước; ½ muỗng canh bột ngô; ½ muỗng canh đường; ½ muỗng canh nước tương; ½ muỗng canh dấm

Cách làm:

- Trộn các nguyên liệu làm sốt chua ngọt với nhau trong một bát.

- Cắt đậu thành các miếng vuông nhỏ. Cho dầu ăn vào trong một chảo, đun nóng rồi cho đậu vào chiên chín vàng các mặt rồi vớt ra.

- Bỏ bớt dầu ăn, chỉ để khoảng 1 muỗng canh dầu trong chảo, sau đó cho tỏi, phần hành lá trắng; gừng vào xào thơm. Sau đó đổ hỗn hợp làm sốt chua ngọt vào, đun sôi.

- Cho đậu phụ trở lại chảo, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt ngấm đều vào đậu. Rắc hành lá lên, cho đậu phụ sốt chua ngọt ra đĩa rồi ăn cùng cơm nóng.

2. Dưa chua xào tóp mỡ

Nguyên liệu:

- 1 đĩa dưa chua

- 1 quả cà chua

- 1 củ hành khô

- 1 bát mỡ heo

- 2 nhánh hành lá

- Gia vị: nước mắm, bột nêm, xíu muối

Cách làm:

- Mỡ rửa sạch, thấm khô rồi thái thành các miếng mỏng. Cho vào chảo xào cho mỡ ra hết mỡ nước thì vớt tóp mỡ ra bát.

- Cà chua rửa sạch thái miếng hoa cau, hành lá thái khúc, hành khô băm nhỏ.

- Bắc chảo lên bếp cho 1-2 thìa dầu ăn vào đun nóng dầu thì cho hành khô vào phi cho thơm rồi mới cho cà chua, thêm chút muối vào xào cho cà chua mềm.

- Khi cà chua chín mềm thì cho dưa chua vào xào vài phút rồi cho nước mắm, bột nêm, tóp mỡ. Tiếp tục đảo đều cho dưa thấm đều gia vị, dưa săn lại rồi mới cho hành lá vào đảo đều rồi tắt bếp.

- Lưu ý, dưa chua vốn đã mặn nên khi nêm nếm gia vị vừa phải không món ăn sẽ càng mặn hơn.

3. Tóp mỡ rim mắm

Nguyên liệu:

- 1kg mỡ phần (nên chọn mỡ khổ, không nên chọn mỡ lá)

- 1 thìa to nước mắm, 1 thìa to dấm, 1/2 thìa to đường, 1 thìa to nước, 1 thìa nhỏ mì chính, ớt và ớt bột.

Cách làm:

- Mỡ phần thái nhỏ rồi cho vào chảo rán và đảo đều tay đến khi thành tóp thì vớt ra.

- Nước mắm, dấm, đường, bột ớt, ớt và mì chính hoà tan đều vào một bát.

- Hành thái nhỏ phi thơm rồi đổ nước mắm vào đun đến khi sệt.

- Cho tóp vào đun và đảo đều tay trong vòng 2 phút là được.

- Tóp mỡ rim ăn cùng với cơm nóng rất ngon.

4. Lạc rang muối

Nguyên liệu:

- 200g lạc

- 1-1,5 thìa bột canh (thìa ăn cơm)

- 1-2 thìa dầu ăn (thìa ăn cơm)

Cách làm :

- Cho chảo lên bếp, để chảo nóng một lúc rồi cho lạc vào rang. Hạ lửa ở mức nhỏ để lạc không bị cháy.

- Rang lạc thật đều để các hạt được chín đều như nhau. Cứ rang như vậy từ 7-9 phút, các hạt lạc bắt đầu tách ra, tuy nhiên vỏ lạc vẫn chưa bong hẳn ra thì cho khoảng 1 -1/5 thìa dầu vào, đảo tiếp. Vẫn để lửa nhỏ để dầu ăn ngấm dần vào lạc. Như vậy lạc sẽ rất giòn và bùi. Nếm hạt lạc thấy lạc chín, có vị bùi bùi, và hơi giòn là được (vì lạc đang nóng nên không thể giòn tan như sau khi để nguội).

- Khi lạc chín vàng, đều, cho ra ngoài, để nguội nhưng tay vẫn đảo đều, vì chảo vẫn nóng, nếu bạn không đảo lạc sẽ cháy.

- Khi lạc chưa nguội hoàn toàn (vẫn còn hơi ấm), bạn hãy cho bột canh vào rồi đảo đều để bột canh bám xung quanh lạc.

5. Đậu phụ Tứ Xuyên

Nguyên liệu:

- 1 hộp đậu non (thái miếng vuông, luộc chín)

- 100g thịt heo xay (hoặc thịt bò xay)

- 1 củ tỏi, 3 cây hành, 1/4 củ gừng

- 10g ớt bột

- 1 thìa sa tế, 1 thìa dầu hào, 1/2 thìa dầu mè

Cách làm:

- Băm nhỏ gừng, tỏi và phần trắng của cây hành rồi cho vào phi thơm với ớt bột.

- Cho sa tế, dầu hào và dầu mè vào chảo đảo đều với gừng, tỏi khoảng 1".

- Giờ thì cho tiếp thịt xay vào xào. Bạn chú ý nêm thêm xì dầu cho vừa miệng nhé!

- Khi thịt gần chín, bạn cho đậu phụ vào chảo.

- Đảo nhẹ nhàng và lắc chảo thường xuyên để đậu ngấm đều sốt. Cho thêm chút nước, hạ nhỏ lửa và đun thêm khoảng 3“- 5” nữa thì tắt bếp.

Theo Tiểu Bảo (Tổng hợp)/Emdep