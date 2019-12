5 thực phẩm giảm cân hiệu quả trong mùa đông

Cứ đến mùa đông, chúng ta thường nhanh đói hơn và cảm thấy ăn cái gì cũng rất ngon miệng và ngủ sâu giấc.

Điều này dẫn đến những người dễ hấp thụ chất dinh dưỡng và thừa cân thì kế hoạch giảm cân mùa đông không dễ dàng chút nào. Dưới đây là những thực phẩm gợi ý giúp bạn cho vào danh mục giảm cân hiệu quả.

Quả bơ

Nhiều người cho rằng quả bơ có vị béo ngậy nên ăn nhiều có thể tăng cân. Thực tế, bơ là loại quả giàu vitamin, khoáng chất và rất giàu chất béo tự nhiên không bão hòa đơn. Chất béo này tên là axit oleic, tốt cho tim mạch, giảm viêm. Chất béo trong quả bơ còn thúc đẩy việc đốt cháy mỡ và calo trong cơ thể nhiều hơn, vì thế không làm tăng cân mà còn giúp giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, quả bơ cũng chứa nhiều chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa trong dạ dày, ăn có cảm giác no lâu, hạn chế những cơn đói. Tuy nhiên, nếu ăn bơ thỏa sức theo ý muốn thì hàm lượng calo nạp vào cơ thể tăng đáng kể lại khiến bạn tăng cân.

Bí đỏ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bí đỏ giàu chất xơ vừa tạo cảm giác no vừa ít calo và đây cũng là nguồn beta-carotene, vitamin C dồi dào giúp tăng cường hệ miễn dịch để bạn năng động trong suốt mùa đông giá rét.

Bí đỏ giàu chất xơ và ít calo nên có thể giảm cân.

Tất cả các loại bí đỏ đều có phần thịt rất xơ, là thành phần dễ bị làm mềm khi nấu chín nhưng lại không bị nát và có rất nhiều lợi ích sức khỏe như: chất xơ khó khăn hơn cho cơ thể hấp thụ; chậm tiêu hóa trong dạ dày khiến cho bạn cảm thấy no lâu hơn và kiềm chế cảm giác thèm ăn; giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Chính nhờ những lý do trên, người ta có xu hướng chọn bí đỏ trong thực đơn khi muốn ăn một chế độ nhiều chất xơ (cho cảm giác no nhanh hơn) để giảm cân mà vẫn rất tốt cho sức khỏe đại tràng.

Khoai lang

Tương tự như bí đỏ, khoai lang là loại thực phẩm truyền thống giàu chất dinh dưỡng. Trong khoai lang có rất nhiều chất dinh dưỡng beta-carotene, vitamin A, C, các vitamin nhóm B, magie, mangan, kali, chất xơ, có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, đẹp da. Trong thành phần của khoai lang hoàn toàn không chứa chất béo và cholesterol nên có tác dụng ngăn ngừa quá trình chuyển hóa thành chất béo tích tụ trong cơ thể.

Tuy nhiên, để giảm cân bằng khoai lang, nên hạn chế dùng khoai lang vào các món chiên xào vì khi đó, các enzym tiêu hoá sẽ bị phá huỷ, đồng thời protein sẽ kết hợp với dầu mỡ sẽ biến thành chất rất khó tiêu hóa dẫn tới đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra, bạn nên chọn khoai lang trắng, thay vì loại tím hay vàng và chỉ nên ăn luộc hoặc hấp. Đặc biệt, lưu ý: Kể cả đối với người muốn giảm béo vẫn cần đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng. Do vậy thay thế cơm bằng khoai lang nhưng vẫn phải ăn kèm thực phẩm giàu protein, rau quả tươi để có được khẩu phần cân đối dinh dưỡng.

Trái cây họ cam, quýt

Các loại trái cây như bưởi, cam, chanh, quýt... cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh. Hơn nữa, trái cây họ cam quýt còn góp phần không nhỏ vào quá trình giảm cân của bạn.

Các loại trái cây như bưởi, cam, chanh, quýt rất giàu chất chống oxy hóa flavanone giúp ngăn ngừa các bệnh được gây ra bởi chứng bệnh béo phì như bệnh tim mạch, bệnh gan và tiểu đường. Vì vậy, trái cây họ cam quýt không chỉ giúp giảm cân, mà còn có tác dụng chống ung thư.

Nước ép rau

Các loại rau xanh là một phần không thể thiếu trong thực đơn giảm cân. Không chỉ chế biến thành các món ăn, chúng ta còn có thể dùng rau xanh để làm nguyên liệu cho món nước ép.

Bạn có thể lựa chọn một vài nguyên liệu khác nhau như cà rốt, cà chua, bí xanh, rau mùi tây, rau cần tây xay nhuyễn... Món nước ép này có thể uống vào khi đói để giúp bạn quên đi cảm giác thèm ăn.

Theo SK&ĐS