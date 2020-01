24/25 địa phương ở Hương Sơn có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

Ngày 18/1, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố các quyết định điều động 27 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an 10 xã, thị trấn.

Đại diện lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng lãnh đạo các xã Sơn Phú, Sơn Giang và thị trấn Phố Châu tặng hoa chúc mừng các công an chính quy được điều động về địa phương.

27 cán bộ công an chính quy được điều động về 10 xã, thị trấn của huyện Hương Sơn đợt này gồm: Thiếu tá Hoàng Văn Lạng - Trưởng trạm Cảnh sát Tây Sơn (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức Trưởng Công an thị trấn Phố Châu; Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an Hương Khê) đảm nhiệm chức Phó Trưởng Công an thị trấn Phố Châu; Thiếu úy Trần Quốc Thế Dương - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an thị trấn Phố Châu.

Đại úy Nguyễn Thanh Tuyền - Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy, Đại úy Nguyễn Quang Hòa - Cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Thiếu úy Trần Văn Thắng - Cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an Hương Sơn) lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng, Phó Công an xã Sơn Phú và công tác tại Công an xã Sơn Phú.

Đại úy Nguyễn Xuân Tiến - Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Trung úy Hồ Nguyên Chất - Cán bộ Đội An ninh, Trung úy Lương Văn Kiên - Cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an Hương Sơn) lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng, Phó Công an xã Sơn Giang và công tác tại Công an xã Sơn Giang.

Thượng úy Phạm Đức Thuận - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuân - Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Thiếu úy Nguyễn Trung Đức - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an Hương Sơn) lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng, Phó Công an xã Sơn Trường và công tác tại Công an xã Sơn Trường.

Đại diện lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh trao quyết định cho các công an chính quy được điều động về các xã Sơn Hồng, Sơn Bằng, Sơn Trung và Sơn Lâm.

Thượng úy Nguyễn Hương Trung (Cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Sơn Long, Trung úy Phạm Thành Luân - Cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Sơn Long và Thiếu úy Nguyễn Văn Đức - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Sơn Long.

Thượng úy Nguyễn Đăng Đức - Phó Đội trưởng Đội An ninh (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Sơn Tiến, Thượng úy Trương Quang Đức - Phó Đội trưởng Phòng An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Sơn Tiến và Thiếu úy Nguyễn Tất Thọ - Cán bộ Đội Tổng hợp (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Sơn Tiến.

Thượng úy Nguyễn Đăng Đức - Tân Trưởng Công an xã Sơn Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Lê Tuấn - cán bộ Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Sơn Hồng, Trung úy Đậu Duy Tùng - Cán bộ Trạm Cảnh sát Tây Sơn (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Sơn Hồng và Thiếu úy Hoàng Nhật Linh - Cán bộ đội An ninh (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Sơn Hồng.

Đại úy Nguyễn Giang Trường - Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Đại úy Trần Ngọc Hải - Cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Hương Sơn) lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng, Phó Công an xã Sơn Bằng.

Đại úy Nguyễn Hồng Sơn – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an Hương Khê) đảm nhiệm chức Trưởng Công an xã Sơn Trung; Trung úy Cù Huy Giáp - Cán bộ Đội An ninh (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức Phó Trưởng Công an xã Sơn Trung; Thiếu úy Nguyễn Đình Tình - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Sơn Trung.

Trung úy Phan Thanh - cán bộ Đội An ninh (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức Phó Trưởng Công an xã Sơn Lâm thay Trung úy Lê Đức Thịnh, được điều động đến nhận công tác và đảm nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Hương Sơn)

Tính đến nay, Hương Sơn đã có 24/25 xã, thị trấn (Sơn Bình, Sơn Lâm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hàm, Sơn Châu, Sơn Trà, Sơn Ninh, Sơn Lễ, Sơn Lĩnh, Sơn Trường, Sơn Giang, Sơn Long, Sơn Phú, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Bằng, Sơn Trung, thị trấn Phố Châu, Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh, Kim Hoa, Quang Diệm) có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Ánh Dương