Công an Hà Tĩnh tuyên dương 75 điển hình học và làm theo Bác

Thành tích, kết quả của 75 điển hình tiên tiến học tập, làm theo lời Bác góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành, bồi đắp thêm hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Hà Tĩnh trong lòng Nhân dân.

Chiều 10/6, Công an Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng dự.

75 năm qua, việc học tập, rèn luyện và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành những phong trào thi đua rộng lớn, trọng tâm, xuyên suốt, kim chỉ nam cho mọi hành động trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Mỗi chiến sỹ Công an Hà Tĩnh luôn mang trong tim Sáu điều dạy thiêng liêng của Bác Hồ, tự hào với sứ mệnh của toàn lực lượng, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn thử thách, gian khổ, hi sinh để bảo vệ thành quả của cách mạng và sự bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Khắc ghi lời Bác dạy, trong 75 năm qua, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên các mặt công tác, từ phong trào thi đua đã có nhiều gương điển hình tiên tiến được Bộ Công an, UBND tỉnh tôn vinh, khen thưởng; nhiều mô hình sáng tạo, nhiều cách làm hay được nhân rộng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao kỷ niệm chương, tặng hoa chúc mừng 38 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu cấp phòng, công an cấp huyện và 37 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu công an cấp xã trong phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng các cá nhân.

75 tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng tới 75 tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương, đồng thời khẳng định đây là những bông hoa tiêu biểu được các đơn vị lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện trong phong trào thi đua.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng tại lễ tuyên dương.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thành tích, kết quả của 75 gương điển hình tiên tiến đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành, bồi đắp thêm hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Hà Tĩnh trong lòng Nhân dân. Tin tưởng rằng, các điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ra sức thi đua rèn, luyện, phấn đấu, xứng đáng là những hạt nhân tốt trong phong trào thi đua.

