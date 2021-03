Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý II/2021

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh việc chủ động phối hợp các lực lượng nắm dự báo chính xác, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống nảy sinh ở cơ sở; tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cơ động bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ở Hà Tĩnh.

Chiều 26/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2021, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sớm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt kết quả tốt; nổi bật là chỉ đạo, duy trì nghiêm các chế độ quy định, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày dự thảo, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ thời gian tới cần tập trung thực hiện.

Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, địa bàn cơ sở, sẵn sàng tham mưu xử lý các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại cũng như triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối trong mọi thời điểm, đặc biệt là thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng; dịp tết Nguyên đán 2021.

Thượng tá Hoàng Anh Tú – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Cần tập trung nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất, công trình sinh hoạt tại các điểm cách ly phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các công dân về thực hiện nhiệm vụ cách ly hiệu quả, an toàn nhất.

Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức theo hướng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả các hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ...

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Hà – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, phát huy hiệu quả thiết thực hơn nữa phong trào LLVT chung sức xây dựng NTM

Chuẩn bị tốt hệ thống thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình, học cụ, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cho các đối tượng, huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm nghiêm túc, bước đầu đạt kết quả tốt.

Thượng tá Nguyễn Tú Tài – Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Tăng cường huấn luyện, đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia hiệu quả cộng tác bảo đảm an toàn các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Tham mưu thành lập, duy trì hiệu quả 9 khu cách ly cấp tỉnh, tiếp nhận và tiến hành cách ly an toàn tuyệt đối 4.708 công dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác quy tập mộ liệt sỹ tại Lào (đến nay đã quy tập được 8 mộ, đạt 80% kế hoạch đề ra).

Tích cực chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phòng trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng NTM” với 4.866 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp đỡ tại 28 xã của 13 huyện, thị, thành phố đạt kết quả thiết thực, hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp.

Thượng tá Đặng Văn Định – Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với việc quản lí sử dụng hiệu quả vật chất, trang thiết bị, doanh trại quân đội tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều chủ trương biện pháp đồng thời thống nhất 4 nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp cụ thể cần thực hiện trong quý II cũng như thời gian tiếp theo.

Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng tổ chức chia tay đồng chí Lê Đình Sơn – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa chia tay đồng chí Lê Đình Sơn thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Lê Đình Sơn – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh: Cảm ơn cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nhà đã tạo điều kiện để cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị được phân công.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật quân đội

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhân các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tập trung kiểm tra, khảo sát, tiếp tục tu bổ, đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, khu căn cứ chiến đấu gắn với việc đa dạng, phát triển các mô hình tăng gia sản xuất đảm bảo đời sống cho cán bộ, chiến sỹ.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt của LLVT trong phòng, chống dịch Covid-19; chung sức xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ cơ sở.

Quan tâm hơn nữa việc kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật quân đội; tăng cường công tác đối ngoại, đảm bảo chính sách hậu phương quân đội vững chắc.

Trọng Tuệ - Trọng Sơn – Văn Đức