Đảng ủy Quân sự tỉnh ra các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm và dự báo chính xác tình hình, chủ động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì hội nghị.

Chiều 27/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2023; Nghị quyết Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT tỉnh ở vùng đặc thù giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng dự.

Trong quý III năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác quân sự, quốc phòng của cấp trên, triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều đổi mới, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo dự thảo Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Trong đó, nổi bật là đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh cùng 4 huyện, thành phố đảm bảo an toàn tuyệt đối, được các cơ quan Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức các hoạt động dâng hương, tặng quà cho các gia đình chính sách, gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sỹ nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; xây dựng kế hoạch và ổn định tổ chức biên chế Đội Quy tập chuẩn bị cho xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2023-2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý IV năm 2023. Theo đó, đẩy mạnh thi đua, tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống LLVT Quân khu 4, 79 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Trung tá Đặng Sỹ Ba - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp nắm, dự báo chính xác tình hình cơ sở, tham mưu giữ vững ổn định chính trị, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tìn kiếm cứu nạn.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy đảng các cấp về công tác xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ 4 tốt”; chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt định kỳ, kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 chặt chẽ, nghiêm túc.

Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, trọng tâm là Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng "chi bộ 4 tốt", "đảng bộ 4 tốt".

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về việc triển khai Nghị quyết Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT tỉnh ở vùng đặc thù giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Theo đó, hằng năm, bồi dưỡng, tập huấn cho 100% cán bộ, chiến sỹ làm công tác dân vận ở vùng đặc thù; 100% cán bộ thuộc các đơn vị đóng quân trên địa bàn ở vùng đặc thù có kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo; phối hợp các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình kết nghĩa với các địa phương cấp xã, thôn ở vùng đặc thù...

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 về tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quân đội; tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì tốt việc định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của các cấp, phối hợp các lực lượng nắm và dự báo chính xác tình hình, nhất là tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện; tăng cường kiểm tra, luyện tập các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Triển khai cho các đảng ủy trực thuộc, đảng ủy quân sự huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu ra nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT ở các vùng đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đảm bảo hiệu quả.

Tin liên quan: Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II/2023 Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục chủ động làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Trước những tác động của tình hình mới, cấp ủy, chính quyền, LLVT và toàn thể Nhân dân Hà Tĩnh phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để tranh thủ các thời cơ, vận hội, bứt phá vươn lên.

Dương Hoàng – Đinh Thanh