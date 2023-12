Diễn tập xử lý cháy tại khách sạn Meliá Vinpearl Hà Tĩnh

Tình huống giả định được đưa ra là đám cháy xuất phát tại khu vực nhà hàng tầng 5, khách sạn Meliá Vinpearl Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) và lan rộng, có 2 người đang mắc kẹt.

VIDEO: Diễn tập PCCC tại Meliá Vinpearl Hà Tĩnh

Chiều 20/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hà Tĩnh phối hợp với khách sạn Meliá Vinpearl Hà Tĩnh tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tình huống giả định được đưa ra là: cháy xảy ra vào lúc 16h tại khu vực nhà hàng tầng 5, khách sạn Meliá Vinpearl Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh). Nguyên nhân cháy được xác định do vi phạm quy định an toàn PCCC về sử dụng điện. Khói lan ra bên ngoài tòa nhà do đám cháy gây nên.

Khi phát hiện cháy, nhân viên khách sạn đã nhanh chóng hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh, đồng thời điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) qua số điện thoại 114.

Lực lượng PCCC cơ sở đã cắt điện trong toàn bộ khu vực cháy, huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ; triển khai 2 đường vòi từ hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà tổ chức chữa cháy; triển khai tìm kiếm, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản tạo khoảng cách chống cháy lan... Lúc này, đám cháy đã phát triển lớn, tỏa ra nhiều khói, khí độc, nhiệt cao gây cháy lan, cháy lớn bao trùm tầng 5 tòa nhà; nguy cơ sụp đổ công trình và cháy lan các khu vực xung quanh rất lớn. Có 2 người mắc kẹt trong đám cháy.

Ngay khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã báo động đơn vị và điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang máy bơm cùng 35 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy.

Tổ chức 1 tổ trinh sát đám cháy với trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị bảo hộ tiến hành tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

...2 tổ chữa cháy triển khai đội hình phun nước áp lực cao...

...1 tổ xe thang sử dụng giỏ thang tiến hành cứu nạn nhân mắc kẹt ở tầng 5 toàn nhà.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng và trang thiết bị chữa cháy hiện đại, sau hơn 15 phút triển khai phương án, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ngay sau diễn tập, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành rút kinh nghiệm và trao đổi các thông tin, phương án phòng ngừa, xử lý khi không may xảy ra cháy cho cán bộ công nhân viên khách sạn.

T.H