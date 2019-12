Điều động 11 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Công an các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức công bố quyết định điều động 11 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Hương Khê trao quyết định điều động cho Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng và Thượng úy Nguyễn Hữu Hùng.

Theo đó, Thượng uý Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Thượng uý Nguyễn Hữu Hùng - cán bộ Đội Thi hành án và hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó Công an xã Phú Gia.

Đại uý Trần Đình Vỳ - cán bộ Đội CSGT, Thượng uý Nguyễn Hoài Nam - cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Trung uý Nguyễn Kim Đức - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó và Công an viên Công an thị trấn Hương Khê; Trung uý Nguyễn Quốc Giáp - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Hương Thuỷ.

Lãnh đạo huyện và Công an huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng 2 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã ở Kỳ Trung.

Tại huyện Kỳ Anh, Đại úy Nguyễn Đắc Thọ - cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trung úy Hoàng Nhật Duy - cán bộ Đội điều tra tổng hợp lần lượt đảm nhiệm chức vụ Trưởng, Phó Công an xã Kỳ Trung.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng 3 công an chính quy được điều động về công tác tại Công an xã Sơn Ninh.

Tại Hương Sơn, Đại uý Đinh Trung Hiếu - cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã Sơn Ninh; Trung uý Trần Văn Tân - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Thiếu uý Trần Nguyễn Thành Luân - cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Hương Sơn) lần lượt đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Công an và Công an viên thường trực Công an xã Sơn Ninh.

Dũng Ngà Tuấn