Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết đón Xuân

Sáng 8/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí BTV Tỉnh ủy.

Năm 2019, lực lượng công an, quân sự, biên phòng chủ động xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch SSCĐ, đảm bảo ANTT.

Trong năm, xảy ra 451 vụ phạm pháp hình sự làm chết 9 người, bị thương 107 người. Điều tra khám phá 365 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 247 vụ/5 tổ chức/271 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 504/16 tổ chức/570 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường...

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn được tập trung đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo Bộ CHQS, BĐBP, Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Trong đó, đã tổ chức tuần tra 78 đợt/529 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tuần tra trên biển 8 đợt/85 cán bộ chiến sỹ tham gia.

Trên tuyến biên giới, lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng đấu tranh thắng lợi 33 chuyên án, vụ án, bắt giữ 58 đối tượng...

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh Dương Thanh Hòa đề cập tới những kết quả, thành tựu lực lượng vũ trang thị xã Kỳ Anh đạt được trong năm 2019; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng. Năm 2019, lực lượng vũ trang tỉnh đã mở 9 lớp đối tượng 3 cho 935 người; 88 lớp đối tượng 4 cho 11.737 người; 1 lớp chủ tàu thuyền cho 183 người; tập huấn kiên thức QPAN cho 51.193 em học sinh, sinh viên; huấn luyện 538/538 cơ sở dân quân tự vệ.

Công tác đối ngoại quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4: "Trong năm 2020, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh cần chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết mọi vấn đề ngay từ cơ sở; chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, thế trận lòng dân. Phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi đôi với xây dựng lực lượng; quan tâm chế độ chính sách cho người có công, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ; giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ".

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận xoay quanh công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, không gian mạng còn hạn chế; tình hình tàu giã cào xâm phạm tài sản người dân chưa có phương án xử lý triệt để; cơ sở vật chất tại một số đơn vị chưa đáp ứng cho các chiến sỹ triển khai thực hiện nhiệm vụ; có lúc vẫn chưa dự báo được tình huống, vấn đề phức tạp nảy sinh, dẫn tới việc xử lý còn tồn đọng; nhận thức của nhân dân về chủ quyền, bảo vệ biên giới, biển đảo còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao Huân chương Chiến công hạng 3 cho Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao Huân chương Chiến công hạng 3 cho 2 cá nhân xuất sắc

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao Cờ đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng cho Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các đơn vị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Đồng thời yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về quốc phòng - an ninh.

Chủ động nắm chắc dự báo diễn biến tình hình, tập trung vào các địa bàn trọng điểm; phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui Tết đón xuân.

Trước mắt, lực lượng vũ trang cần duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế kết hợp với công tác quốc phòng - an ninh.

Thùy Dương