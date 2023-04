Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cấp căn cước công dân

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tỉ lệ cấp căn cước công dân (CCCD) và xếp thứ hai về tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức cấp CCCD và hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh lưu động tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Nhằm hướng tới thực hiện hiệu quả đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06), thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt, sáng tạo và đồng bộ, qua đó huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm hướng tới “số hóa” định danh công dân trên toàn địa bàn.

Nhiều phong trào thi đua thực hiện Đề án 06 đã được phát động trong các cấp, ngành, tạo không khí sôi nổi đến từng đơn vị, cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, Công an tỉnh thành lập và duy trì 4 tổ công tác thường xuyên bám sát cơ sở kiểm tra, đôn đốc công an cấp huyện, cấp xã rà soát, điều tra cơ bản số công dân từ 14 tuổi trở lên để tuyên truyền, vận động và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thành lập 2 tổ công tác lưu động, chỉ đạo công an cấp huyện thành lập 26 tổ công tác lưu động đến tận thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, làm việc 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử.

Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đặc biệt, tuổi trẻ trên địa bàn toàn tỉnh đã quyết liệt nhập cuộc, thể hiện trách nhiệm trong việc triển khai cuộc vận động tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Trong đó, Công an Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã ký kết kế hoạch phối hợp về phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong triển khai vận động, tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Các đơn vị công an trong tỉnh cũng đã huy động toàn bộ lực lượng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cấp CCCD gắn chip cho những người đủ độ tuổi và có khả năng cấp tại các trụ sở. Cán bộ, chiến sỹ đội cảnh sát quản lý hành chính công an các địa phương căng mình triển khai tổ chức cấp lưu động tại các cơ quan, doanh nghiệp; lắp máy tại trụ sở công an các phường, xã để người dân thuận tiện đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử.

Lực lượng công an cấp xã luôn trong trạng thái thường trực, đi từng nhà, gặp từng người, hướng dẫn công dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, tất cả dốc lòng để sớm về đích trong chiến dịch cấp CCCD…

Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Can Lộc) giải quyết thủ tục làm CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh, sau 1 năm triển khai Đề án 06, tính đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 1.120.269/1.192.722 công dân đủ điều kiện cấp CCCD (tỉ lệ 93,9%); cấp được 1.120.269/1.124.842 công dân hiện đang có mặt trên địa bàn (tỉ lệ 99,6%); kích hoạt 334.146/859.268 tài khoản mức 1 và mức 2, đạt tỉ lệ 38,9%.

Đến thời đểm này, Hà Tĩnh có 7 xã đã hoàn thành cấp CCCD cho người dân trong độ tuổi.

Công an xã Sơn Lễ phối hợp với Đoàn xã cài định danh điện tử, kích hoạt VNeID mức độ 2 cho người dân.

Tổng kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCA-C06 và Đề án 06, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định khen thưởng cho 26 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án; trong đó, Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tỉ lệ cấp CCCD và xếp thứ hai về tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đặc biệt, vừa qua, Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà) vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp gửi thư khen và trao thưởng vì thành tích xuất sắc, là 1 trong 6 xã đầu tiên trong cả nước hoàn thiện việc cấp CCCD cho 100% công dân đủ độ tuổi trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà), xã đầu tiên ở Hà Tĩnh hoàn thành cấp CCCD cho 100% người dân trong độ tuổi.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Duy trì những kết quả đã đạt được, Công an Hà Tĩnh tiếp tục triển khai và bắt tay vào thực hiện kế hoạch cao điểm nước rút cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

Toàn lực lượng tiếp tục triển khai, ứng dụng vào thực tiễn nhiều cách làm hay, sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, gắn với đơn vị, địa phương tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi giữa các đơn vị. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và Đề án 06 trong toàn tỉnh với thời gian sớm nhất.

Nga Nguyễn