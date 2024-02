Hà Tĩnh tổ chức giao nhận quân đảm bảo chất lượng, nhanh gọn, an toàn

Các huyện, thành phố, thị xã ở Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân năm 2024 cho các đơn vị nhận quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND gửi các thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố, thị xã, về việc công tác tuyển quân năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

BĐBP Hà Tĩnh đón nhận các tân binh. Ảnh: Minh Toàn

Sau giao quân, yêu cầu Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan, địa phương tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển giao quân, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Bữa cơm đầu tiên trong quân ngũ

Năm 2024, Hà Tĩnh có 1.250 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự được biên chế vào Sư đoàn 324, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Phòng không 283, Trường Quân sự (Quân khu 4), Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Tham gia lực lượng công an nhân dân có 250 tân binh, được biên chế về Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

P.V