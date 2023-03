Lên kế hoạch bố trí, xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn ở Can Lộc

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Thường trực Huyện ủy Can Lộc đã trao đổi, thảo luận về lộ trình, kế hoạch xây mới các trụ sở công an xã, thị trấn theo từng giai đoạn, phù hợp với nguồn lực của địa phương.

Chiều 9/3, Thường trực Huyện ủy Can Lộc và Ban Giám đốc Công an tỉnh họp bàn kế hoạch bố trí, xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống cùng chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, UBND huyện Can Lộc đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp cùng các địa phương rà soát, đề xuất vị trí và các điều kiện để xây dựng trụ sở, đảm bảo phù hợp theo nội dung yêu cầu.

Công an huyện Can Lộc hiện có 18 đơn vị công an cấp xã, trong đó có 1 đơn vị có trụ sở độc lập (Công an xã Sơn Lộc) và 17 đơn vị đang làm việc trong trụ sở UBND xã.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Can Lộc đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã. Lực lượng này là điểm mấu chốt, có vai trò quan trọng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng để các đơn vị có nơi làm việc, sinh hoạt đảm bảo là cấp thiết.

Ban Giám đốc Công an tỉnh và Thường trực Huyện ủy Can Lộc cùng các đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận về lộ trình, kế hoạch xây mới các trụ sở công an xã, thị trấn theo từng giai đoạn, phù hợp với nguồn lực của địa phương.

Thượng tá Phan Công Sinh - Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Hà Tĩnh: “Phải có sự tính toán nguồn kinh phí phù hợp, sát với nguồn lực của địa phương. Trước mắt, phải đảm bảo được chỗ làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ công an xã để công việc không bị ảnh hưởng”.

Với 3 phương án gồm tận dụng tài sản dôi dư, đầu tư xây mới và sắp xếp lại trụ sở công an xã, UBND huyện Can Lộc đã chia ra 6 đơn vị sử dụng lại tài sản dôi dư, 7 đơn vị sẽ được đầu tư xây mới và 4 đơn vị sẽ sắp xếp lại trụ sở sau khi tiến hành sáp nhập xã (theo chủ trương của Bộ chính trị đến năm 2025).

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống: “Lực lượng công an xã là đơn vị nòng cốt, kiểm soát sát nhất hoạt động an ninh trật tự tại cơ sở. Việc có trụ sở làm việc độc lập, đảm bảo cơ sở vật chất cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ hàng đầu của huyện Can Lộc. Địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa để xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn. Mong lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo lực lượng Công an huyện Can Lộc trong việc thực hiện nhiệm vụ”.

Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 6/11/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2026 kinh phí xây dựng cho một trụ sở là 3.424.798.000 đồng.

Tổng kinh phí ngân sách huyện Can Lộc dự kiến xây mới, cải tạo sửa chữa là 8.370 triệu đồng (trong đó có 2 trụ sở xây dựng theo Đề án của Bộ công an kinh phí 370 triệu, xây mới 6 trụ sở kinh phí 6 tỷ đồng và cải tạo sửa chữa 8 đơn vị kinh phí 2 tỷ đồng) lấy từ nguồn cấp quyền, đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2022 - 2025.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh kết luận cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của lãnh đạo huyện Can Lộc đối với lực lượng công an các cấp. Địa phương cũng đánh giá đúng tầm, vai trò quan trọng của công an cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh cần có lộ trình cụ thể, linh hoạt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho công an xã, thị trấn để tối ưu chi phí.

