Mỹ, Hàn Quốc tập trận chung gần Khu phi quân sự

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ đã công bố những hình ảnh về một quân chủng hóa học của Lục quân Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc gần Khu phi quân sự (DMZ).

Xe quân sự tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 60km về phía nam, ngày 20/8/2023, trước khi tham gia cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 29/11, INDOPACOM cho biết các binh sĩ Mỹ từ Đơn vị Hóa học, Sinh học, Phóng xạ, Hạt nhân số 59 đã huấn luyện cùng với lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và quân đội Hàn Quốc gần DMZ để củng cố thế trận phòng thủ tổng hợp. Theo INDOPACOM, cuộc huấn luyện tập trung vào các nhiệm vụ trinh sát và khử nhiễm cũng như chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối nguy hiểm hóa học, sinh học và hạt nhân.

Kể từ tháng 7, Đơn vị số 59 có trụ sở tại New York (Mỹ) đã triển khai luân phiên trong 9 tháng tại Trại Casey ở Dongducheon, cách Seoul 41 km về phía Bắc, để hỗ trợ Sư đoàn Bộ binh số 2 và Quân đoàn 8 đóng tại Hàn Quốc. Đơn vị số 59 cũng đã tham gia “Lá chắn tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield), cuộc tập trận quân sự chung thường niên do lực lượng Hàn Quốc và Mỹ tổ chức vào tháng 8.

Trước đó, ngày 13/11 vừa qua, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung về chống ngầm và đáp trả chiến dịch tác chiến đặc biệt của đối phương, nhằm tăng cường thế trận phòng thủ và khả năng tương tác của hai nước đồng minh. Cuộc diễn tập chung kéo dài 4 ngày diễn ra tại vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

