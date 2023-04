Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu, sớm hoàn thiện những nội dung diễn tập.

Chiều 18/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Các đồng chí: Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh và Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đã công bố quyết định thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc; quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh và báo cáo tóm tắt kế hoạch, công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

Theo kế hoạch, dự kiến cuộc diễn tập KVPT tỉnh sẽ diễn ra vào đầu tháng 8/2023.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Xác định diễn tập KVPT tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2023, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, dự thảo các văn bản chỉ đạo diễn tập, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, lịch công tác chuẩn bị diễn tập; tổ chức khảo sát, chuẩn bị các địa điểm diễn tập, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng sở chỉ huy căn cứ chiến đấu của tỉnh bảo đảm phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập…

Hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp để chuẩn bị tốt cho diễn tập KVPT tỉnh sắp tới. Trong đó, tập trung nghiên cứu cho ý kiến vào dự thảo các văn bản chỉ đạo diễn tập gồm: các nội dung, văn bản chỉ đạo điều hành; cơ sở vật chất phục vụ công tác diễn tập; khảo sát địa điểm diễn tập. Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT cần cụ thể các nội dung được tuyên truyền bảo đảm kịp thời.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu, sớm hoàn thiện những nội dung diễn tập.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh kết luận hội nghị.

Ban Tổ chức diễn tập cần nắm chắc ý định diễn tập KVPT tỉnh, tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị ở các cấp; thành biên Ban Tổ chức theo nhiệm vụ được giao nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ liên quan. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt các nội dung, hiệp đồng kịp thời với các đơn vị của Quân khu 4; huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập theo đúng kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần quán triệt, nâng cao trách nhiệm, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị như: hệ thống văn kiện, phương án, kế hoạch hậu cần sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm an toàn tuyệt đối; cử cán bộ tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành nhiệm vụ thường xuyên, chuyên môn của ngành.

Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị của Quân khu 4 tham gia diễn tập cùng với tỉnh bảo đảm an toàn. Công an tỉnh triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn các khu vực diễn tập, chủ trì xây dựng kịch bản, tổ chức luyện tập thực binh A2.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 thực hiện tốt các nội dung và thực hành diễn tập.

Các ban Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tham gia diễn tập KVPT, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

Tin liên quan: Hoàn thiện các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đoàn công tác Quân khu 4 đề nghị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các nội dung phục vụ nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sắp tới.

Hà Tĩnh xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm Tại hội nghị giữa Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Hà Tĩnh xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 và trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê Đức