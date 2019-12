Tổ chức tốt việc tuyển chọn 1.150 công dân Hà Tĩnh thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020

Sáng 11/12, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và hiệp đồng giao nhận quân năm 2020.

Trưởng ban Nội chính Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Năm 2019, Hà Tĩnh đã chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện tốt các khâu, các bước công tác tuyển quân. Theo đó, tiến hành tuyển chọn 1.100 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Bàn giao cho các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và các đơn vị của Quân khu 4 đảm bảo số lượng và chất lượng về chính trị, sức khỏe, văn hóa.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh: “Công tác khám tuyển quân còn gặp một số khó khăn nhất định nhất là đối với xét nghiệm ma túy. Nếu như đối với một số loại ma túy truyền thống (thuốc phiện, heroin, cocain) có kết quả chính xác thì với một số loại ma túy tổng hợp rất khó phát hiện vì các công cụ để xét nghiệm của chúng ta chưa thể theo kịp”.

Các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức đón tiếp, gặp mặt, tặng quà cho 1.040 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đồng thời phối hợp với các trung tâm dạy nghề, Trung tâm xúc tiến việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ; kịp thời bổ sung vào lực lượng dự bị động viên của tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: “Công tác phối kết hợp khám sức khỏe giữa ngành y tế với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh ngày càng chặt chẽ, việc kiểm tra tổng thể đối với công dân được gọi nhập ngũ được tuyển chọn kỹ càng...”.

Năm 2020, Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu cho Hà Tĩnh tuyển chọn 1.150 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, giao cho các đơn vị: Vùng 3 - Bộ Tư lệnh Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16, Tiểu đoàn 31 Bộ tham mưu (Quân khu 4); Biên phòng Hà Tĩnh; Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh).

Ngoài ra, tỉnh còn tuyển chọn 189 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân do Bộ Công an tuyển chọn.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh...

... và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2019.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyển quân; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Đại tá Trần Văn Sơn đề nghị các địa phương từ nay đến ngày giao quân quản lý tốt quân số đảm bảo đúng, đủ, an toàn, tiến hành giao nhận quân đúng nguyên tắc, đủ chỉ tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Đồng thời kiện toàn hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, có kế hoạch cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo, theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng của địa phương mình.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị ban CHQS cấp huyện và các đơn vị nhận quân, hiệp đồng triển khai đồng bộ các mặt; tiến hành huy động, giao nhận quân đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 17 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2019.

Đức Phú