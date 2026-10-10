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Thế giới

Nga dỡ bỏ cách ly liên quan ca tử vong vì "viêm phổi lạ"

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Nga dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phòng ngừa tại vùng Irkutsk sau khi hoàn tất truy vết người tiếp xúc với kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tử vong.

Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev ngày 8/10 thông báo các biện pháp phòng ngừa liên quan ca tử vong vì bệnh "viêm phổi chưa rõ căn nguyên" đã hoàn tất. Ông khẳng định tình hình dịch tễ tại Irkutsk và Shelekhov vẫn ổn định, không có nguy cơ sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Sức khỏe Con người Nga (Rospotrebnadzor) cho biết hơn 90% người tiếp xúc với Daria Shipilova, kỹ thuật viên tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk tử vong ngày 1/10, đã hoàn tất theo dõi y tế và không xuất hiện dấu hiệu bệnh truyền nhiễm.

Một người dân mang khẩu trang khi đi ngang qua Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk ngày 7/10. Ảnh: AFP
Một người dân mang khẩu trang khi đi ngang qua Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk ngày 7/10. Ảnh: AFP

Gần 5.000 xét nghiệm rà soát dịch tễ cũng không tìm thấy vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm. Hai hội đồng chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các yêu cầu an toàn sinh học xác nhận không xảy ra sự cố tại viện nghiên cứu. "Toàn bộ các biện pháp phòng ngừa đã kết thúc", ông Kobzev viết trên nền tảng mạng xã hội.

Rospotrebnadzor khẳng định đã thông báo đầy đủ sự việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo Quy định Y tế Quốc tế. Các biện pháp phòng ngừa toàn diện được triển khai ngay sau khi có thông tin về ca bệnh.

Mối lo ngại dịch bệnh bắt đầu sau khi truyền thông Nga đưa tin Daria Shipilova tử vong nghi do dịch hạch thể phổi, sau khi vô tình làm vỡ ống nghiệm chứa vi khuẩn Yersinia pestis trong lúc lấy mẫu tại viện nghiên cứu ngày 25/9. Cô nhập viện tại Shelekhov ngày 29/9 với triệu chứng viêm phổi nặng.

Alexei Tsydenov, lãnh đạo Cộng hòa Buryatia, ban đầu nói bệnh nhân "có thể đã tử vong do dịch hạch". Tuy nhiên, giới chức vùng Irkutsk sau đó thông báo nguyên nhân tử vong của Shipilova là "viêm phổi chưa rõ căn nguyên". Ông Kobzev nói nữ kỹ thuật viên 28 tuổi đã được tiêm vaccine và có miễn dịch với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà mình làm việc cùng.

Thông tin trái chiều về nguyên nhân tử vong khiến Mỹ, Liên minh châu Âu và WHO bày tỏ lo ngại, đồng thời kêu gọi Moskva tích cực chia sẻ thông tin. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói Nga ghi nhận khoảng 200 người tiếp xúc với nữ kỹ thuật viên và họ đều đã được cách ly theo dõi.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/10 cho biết Đại sứ quán tại Moskva đang theo dõi tình hình và khuyến cáo công dân Mỹ ở Nga lập tức rời đi. Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày sau bác bỏ suy đoán ca tử vong ở Irkutsk có thể liên quan vũ khí sinh học, đồng thời tiết lộ đã được phía Nga thông báo tình hình nằm trong tầm kiểm soát.

Theo Xinhua, AFP, Reuters

vnexpress.net
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