Ấm áp chương trình “Noel san sẻ yêu thương” ở Nghi Xuân

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An Ngô Đăng Ký: Hiện, trên địa bàn thị trấn Xuân An có 15 mô hình kinh tế do thanh niên giáo dân làm chủ với tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng/năm. Các mô hình kinh tế tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động với mức thua nhập bình quân hơn 5 triệu đồng/người/tháng.