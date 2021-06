Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc về ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chiều nay (15/6), đại diện Giáo xứ Tân Vĩnh (thị trấn Nghèn, Can Lộc) đã đến trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc. Đây là số tiền do bà con giáo dân trong giáo xứ đóng góp nhằm sẻ chia, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.