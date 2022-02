Niềm vui trong những mái ấm nghĩa tình

Xuân này, những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã được đón tết trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình...

Bà Cao Thị Hoa đón tết Nguyên đán Nhâm Dần trong căn nhà mới.

Tết này, bà Cao Thị Hoa ở thôn Trung Hậu, xã Yên Hồ hân hoan hơn bởi món quà lớn là ngôi nhà mới do các tổ chức xã hội và bà con anh em ủng hộ đã hoàn thành. Bà Hoa thuộc diện hộ nghèo, sống một mình trong ngôi nhà chật hẹp, cũ kỹ, nguồn thu nhập không có, bởi vậy việc xây nhà mới không bao giờ bà dám nghĩ tới.

Khi được Quỹ vì người nghèo của Ủy ban MTTQ xã Yên Hồ ủng hộ 45 triệu đồng để làm nhà mới, bà còn được nhận thêm sự ủng hộ, hỗ trợ của người thân, anh em họ hàng và bà con Nhân dân trong xóm về ngày công, nguyên vật liệu...

Ngôi nhà có diện tích khoảng 50 m2 được xây dựng bằng tình thương yêu và tấm lòng chia sẻ, ủng hộ của cộng đồng xã hội như ấm áp và ý nghĩa hơn khi tết đến, xuân về.

Ngôi nhà của bà Cao Thị Hoa được xây dựng bằng tình thương yêu và tấm lòng chia sẻ, ủng hộ của cộng đồng xã hội.

Bà Hoa cho biết: “Đối với gia đình tôi thì tết năm nay là một trong những cái tết ấm áp nhất, bởi không chỉ được ở trong ngôi nhà mới mà còn cảm thấy thật sự ấm áp về nghĩa tình”.

Ông Nguyễn Kim Toan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Hồ cho biết: “Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng, giấc mơ về những ngôi nhà kiên cố của những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình người có công trên địa bàn xã đã trở thành hiện thực”.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay cũng vui hơn với gia đình ông Đoàn Văn Thuận, 88 tuổi, ở thôn Tân Sơn, xã Hòa Lạc, khi vừa khánh thành ngôi nhà mới.

Ông Đoàn Văn Thuận (đứng giữa) ở thôn Tân Sơn, xã Hòa Lạc hạnh phúc trong ngôi nhà mới

Xúc động với món quà lớn, ông Thuận chia sẻ: “Căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mơ ước có ngôi nhà mới luôn là nỗi khao khát của gia đình tôi. Muốn là vậy, nhưng lực bất tòng tâm khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vợ bị bệnh nặng đã nhiều năm nay, cuộc sống nghèo khó quanh năm, cố gắng để đủ ăn, có tiền thuốc thang cho vợ đã là một điều hết sức vất vả, vì thế việc xây được một ngôi nhà kiên cố dường như quá xa vời”.

Cuối tháng 11/2021 vừa qua, từ nguồn Quỹ vì người nghèo Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ xã ủng hộ 15 triệu đồng, cùng với sự ủng hộ của anh em, họ hàng và các tổ chức, đoàn thể, căn nhà mơ ước bao năm của ông Thuận đã thành hiện thực. Tết năm nay niềm vui nhân đôi đối với gia đình ông Thuận.

Với những hộ nghèo, việc có được ngôi nhà khang trang đón tết là niềm vui ngoài sức tưởng tượng. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực sự mang mùa xuân và tết ấm áp cho các hộ nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Đinh Thị Loan, hộ nghèo ở thôn Binh Tiến B, xã Thanh Bình Thịnh xây nhà mới.

Mỗi mảnh đời, mỗi số phận khác nhau, nhưng tết năm nay, gia đình ông Thuận, bà Hoa và nhiều hộ nghèo khác trên địa bàn huyện Đức Thọ đã được sum họp, đón tết trong những ngôi nhà mới khang trang, thắm đượm nghĩa tình. Những ngôi nhà này không chỉ hiện thực hóa ước mơ của mỗi hộ nghèo, gia đình người có công mà còn tiếp thêm sự lạc quan để họ phấn đấu và vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

Ông Đặng Giang Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: “Năm 2021, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì và phối hợp khảo sát, kêu gọi nguồn lực, đóng góp ngày công làm 371 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, nhà ở theo Quyết định 22 của UBND tỉnh là 303 nhà, nhà đại đoàn kết do MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp xây dựng 68 nhà. Đây là hoạt động thiết thực giúp người nghèo, gia đình người có công an cư, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện an sinh xã hội”.

Có an cư mới lạc nghiệp, với hộ nghèo điều đó lại càng có ý nghĩa hơn khi tết đến, xuân về được sống trong những ngôi nhà ấm áp tình người, họ như có thêm niềm vui, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Đức Phú