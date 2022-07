Phó Trưởng Công an xã ở Thạch Hà hiến máu hiếm cứu người

Nhận được thông tin có người cần gấp nhóm máu Rh- (nhóm máu hiếm), Đại úy Phạm Vương Minh (SN 1985) - Phó trưởng Công an xã Thạch Liên (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã trực tiếp đến bệnh viện để hiến máu.

Từ đơn vị máu của Đại úy Phạm Vương Minh, các y, bác sĩ đã tiến hành truyền cho bệnh nhân kịp thời, giúp sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Đại úy Phạm Vương Minh - Phó trưởng Công an xã Thạch Liên cho biết: “Khoảng 22h30 phút ngày 6/7, nhận được thông tin bà Đỗ Thị G. (84 tuổi, quê ở Nghệ An) đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cần truyền gấp một lượng máu nhóm Rh-, biết mình có cùng nhóm máu nên tôi đã liên lạc với người nhà bệnh nhân và trực tiếp đến bệnh viện để hỗ trợ”.

Dưới sự giúp đỡ của cán bộ y tế, sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, khai báo y tế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đại úy Phạm Vương Minh đã tham gia hiến trực tiếp 250 ml máu tại bệnh viện.

Từ đơn vị máu được cung cấp, các y, bác sĩ đã tiến hành truyền cho bệnh nhân kịp thời, giúp sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Anh Thùy