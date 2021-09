Tiếp sức cho học sinh nghèo Hà Tĩnh trước thềm năm học mới

Trước thềm năm học mới, các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội đã sớm triển khai chương trình đồng hành, hỗ trợ học sinh Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vững tin đến trường.

Trường THPT Nghèn tổ chức chương trình “Tiếp sức tới trường” hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới

Em Võ Quốc Huy (lớp 10A13, Trường THPT Nghèn) có hoàn cảnh khó khăn. Bố đã mất, em sống cùng mẹ tại thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện (Can Lộc), gia đình thuộc hộ cận nghèo, mẹ em sức khỏe yếu, thường xuyên trở bệnh.

Sớm nắm bắt được những khó khăn của gia đình em, Ban Giám hiệu Trường THPT Nghèn đã tổ chức chương trình “Tiếp sức tới trường” để hỗ trợ Huy và một số học sinh khóa mới có hoàn cảnh tương tự. Phần quà gồm sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục và một số nhu yếu phẩm giúp các em tự tin hơn khi bước vào môi trường học mới.

Em Võ Quốc Huy chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình còn những khó khăn nên lên THPT nhưng em chưa mua sắm được gì. Nhận được những phần quà động viên từ nhà trường, thầy cô, em rất cảm động. Em tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện để không phụ lòng thầy cô, gia đình”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn quyên góp sách cũ tặng bạn nghèo.

Tại Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên), chương trình “Gửi yêu thương qua từng trang sách cũ” phát động từ 31/7 đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh, phụ huynh. Hơn 100 bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, dụng cụ học tập nhanh chóng được quyên góp để trao tặng các em học sinh nghèo.

“Cùng với trao tặng các phần quà động viên thì quyên góp sách cũ tặng học sinh nghèo đã trở thành một hoạt động thường niên của nhà trường. Những món quà nhỏ, mang nhiều ý nghĩa, giúp các học trò có hoàn cảnh khó khăn bớt được phần nào chi phí, tự tin bước vào năm học mới”, thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn cho biết.

Huyện đoàn Thạch Hà hỗ trợ xe đạp từ mô hình “Xe đạp vì đàn em thân yêu” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với chương trình tiếp sức cho học sinh tới trường của ngành giáo dục, trước thềm năm học mới, các cấp bộ Đoàn, Đội trên toàn tỉnh cũng đã tập trung huy động các nguồn lực trao tặng học bổng, góc học tập, đồ dùng học tập, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế… cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi, khuyết tật, các em có nguy cơ bỏ học...

Bên cạnh đó, các mô hình tiếp sức tới trường như “Em nuôi của Đoàn”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Xe đạp vì đàn em thân yêu”, “Nâng bước đến trường”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Ve chai kết nối yêu thương”… tiếp tục được tập trung triển khai trước năm học mới.

Huyện đoàn Lộc Hà và đoàn thanh niên BIDV Hà Tĩnh trao quà cho em Nguyễn Thị Trà My.

Hỗ trợ em Nguyễn Thị Trà My (thôn 2, xã Bình An) trong năm học 2021 - 2022, Huyện đoàn Lộc Hà đã vận động nguồn lực xã hội hóa, trao tặng góc học tập, cặp sách mới cho 2 chị em; khâu nối với Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Hà Tĩnh nhận Trà My làm “Em nuôi của Đoàn”.

Hoàn cảnh gia đình Trà My hết sức khó khăn khi mẹ đi xa, bố sức khỏe yếu nhưng phải tất bật làm thuê để có tiền trang trải cho Trà My và em trai ăn học. Bí thư Huyện đoàn Đặng Thái Sơn cho biết: “Với khoản hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đến lúc em 18 tuổi sẽ là điểm tựa cho Trà My vững bước tới trường. Để phát triển nguồn quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, Huyện đoàn cũng đang triển khai mô hình Quỹ “Ươm mầm ước mơ”, đặt thùng quyên góp tại các điểm công cộng, quán hàng… gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, khó khăn”.

Hội Khuyến học tỉnh trao quà hỗ trợ các em học sinh khó khăn đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Tiếp sức tới trường, các cấp hội khuyến học toàn tỉnh đã huy động nguồn lực hơn 500 triệu đồng trao quà cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua và đang chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” của tỉnh vừa xây dựng.

Trước thềm năm học mới, sự chung tay, tiếp sức của toàn xã hội không chỉ chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn với các em học sinh mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em phấn đấu vươn lên, giành nhiều kết quả mới trong học tập và rèn luyện.

Đình Nhất