Khẩn trương xử lý điểm tập kết rác trái quy định sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

Chiều 23/8, UBND thị xã Hồng Lĩnh, Ban Chỉ đạo 138 thị xã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “5 nhất” gắn với thực hiện Thông tư 23/TT-BCA của Bộ Công an, Quyết định 34/QĐ-UBND tỉnh; tổng kết mô hình “Tổ liên gia an toàn về ANTT giai đoạn 2019-2022; triển khai kế hoạch thực hiện Thông tư 124/TT-BCA của Bộ Công an.