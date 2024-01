Đảm bảo đường thông, hè thoáng tại đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm trật tự kỷ cương đô thị, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán 2024.

Năm 2023, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của Nhân dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật ngày càng được nâng cao; tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán đã cơ bản được xử lý.

Tuy nhiên, thời gian qua, đặc biệt là dịp gần tết Nguyên đán 2024 hiện nay, trên địa bàn đã tái diễn tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh mua bán.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng lề đường Khu vực Trung tâm Thương mại – Chợ Hồng Lĩnh làm nơi kinh doanh buôn bán.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, UBND TX Hồng Lĩnh đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 15/12/2023 về tổ chức các đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 22/12/2023 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ông Phan Xuân Hùng – Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị (UBND TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Lực lượng chức năng của thị xã và các địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông như: buôn bán, lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường; đậu, đỗ xe sai quy định; đổ vật liệu thải xây dựng không đúng nơi quy định, thả rông động vật trên đường phố... ”.

Một điểm bán hàng trên đường 3/2 có dấu hiệu lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở kịp thời.

Phường Bắc Hồng là địa bàn trung tâm của TX Hồng Lĩnh, có nhiều tuyến đường lớn như: Trần Phú, 3/2, đường Nguyễn Ái Quốc và khu vực Trung tâm Thương mại – Chợ Hồng Lĩnh... Đây là địa bàn thường xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Do vậy, công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thường xuyên được chú trọng, nhất là dịp tết Nguyên đán đã cận kề.

Ông Nguyễn Minh Sáng – Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hè, phố, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm... để lập lại, giữ vững trật tự kỷ cương đô thị”.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân buôn bán trên đường Phan Đình Phùng (phường Nam Hồng) không sử dụng lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán

Để người dân đón tết, vui xuân an toàn, Công an TX Hồng Lĩnh đã chủ trì tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khi tham gia giao thông cho Nhân dân. Trọng tâm tuyên truyền là: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện...

Trung tá Trần Hữu Hương - Đội trưởng Đội CSGT-TT (Công an TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Bên cạnh tuyên truyền, đơn vị còn tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thường xảy ra trong dịp cuối năm và Tết, như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, vi phạm tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy...”.

Được biết, sau hơn 2 tuần ra quân (22/12/2023 - 3/1/2024), lực lượng chức năng TX Hồng Lĩnh và chính quyền các địa phương đã giải tỏa hàng chục điểm có mái che, mái vẩy, lều quán, ô che, điểm bán hàng lấn chiếm hành lang giao thông thuộc các tuyến đường: Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Đổng Chi...; tạm giữ và xử lý 10 mô tô, ô tô dừng đỗ sai quy định, 11 dù che, 36 biển quảng cáo; phát quang cây xanh trên 4km đường; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp, với số tiền gần 4 triệu đồng...

Cảnh sát giao thông (Công an TX Hồng Lĩnh) xử lý phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông

Chủ trương lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông ở TX Hồng Lĩnh đang được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân. Ông Kiều Minh Cương - TDP 6, phường Nam Hồng cho biết: "Tôi thấy việc lập lại trật tự, kỷ cương đô thị là một chủ trương đúng đắn và cần thiết, mang lại sự thông thoáng cho vỉa hè, đường phố, bảo đảm an toàn cho người đi bộ, người tham gia giao thông, đảm bảo cho mọi người đón tết, vui xuân được an toàn... nên gia đình chúng tôi luôn ủng hộ và nghiêm chỉnh chấp hành”.

Đường phố ở TX Hồng Lĩnh thông thoáng, sạch đẹp, phục vụ người dân đón tết, vui xuân an toàn.

Ông Tôn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Lực lượng chức năng của thị xã cũng sẽ duy trì công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên các tuyến đường thuộc địa bàn được phân công quản lý, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nóng về trật tự đô thị, đảm bảo giữ vững kỷ cương, mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024".

Nam Giang - Đan Phúc