Đăng bán chim trời trên facebook là tiếp tay cho vi phạm pháp luật

Các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã vào cuộc xử lý tình trạng săn bắt, mua bán chim trời ở chợ dân sinh, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp đăng bán mặt hàng này trên facebook, song, do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ nên một số người vẫn có hành vi vi phạm.

Quảng cáo bán chim trời trên facebook.

Là người kinh doanh online nên trên facebook của chị Phan Thị T. (SN 1996, quê xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà) có đủ mặt hàng. Mùa nào thức nấy và cái gì cũng có, chỉ duy nhất thứ chị T. còn thiếu đó là nhận thức pháp luật đầy đủ để biết cái gì cấm, cái gì không được mua, bán. Bước vào mùa chim di cư năm nay, theo thông lệ, chị T. cũng mua chim trời về bán kiếm lời.

Ngày 2/10, chị T. đăng bán chim trời lên facebook và bị UBND phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) cùng các lực lượng chức năng triệu tập lên làm việc, tuyên truyền về hành vi cấm trong săn bắt, buôn bán chim trời. Chỉ đến lúc này, chị T. mới nhận biết hành vi của mình là vi phạm và ngậm ngùi nộp phạt vi phạm hành chính, đồng thời phải gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hội.

Tương tự trường hợp của chị T., chị Trần Thị P. (SN 1988, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) cũng thường xuyên sử dụng tài khoản facebook có tên Trần P. đăng bán các loại chim trời như cói, diệc, vạc... Chủ tài khoản này còn “hồn nhiên” livestream (phát sóng trực tiếp) quảng cáo cảnh sơ chế chim hoang dã trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng làm việc với chị Trần Thị P.

Ngày 13/10, Công an TX Kỳ Anh lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thị P. và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Quá trình xử lý, được Công an TX Kỳ Anh giải thích các quy định của pháp luật, Trần Thị P. mới hiểu hết hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Trần Thị P. (TX Kỳ Anh) chào bán thịt chim trời công khai trên Facebook. (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian gần đây, cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đánh bắt, hoạt động kinh doanh, buôn bán chim trời tại các chợ dân sinh thì cơ quan chức năng cũng vào cuộc, xử phạt những trường hợp đăng bán chim trời trên mạng xã hội facebook. Vậy nhưng, trên thưc tế, một số người vẫn sử dụng các trang mạng xã hội để quảng bá, mua bán chim trời. Điều này xuất phát từ mục đích kinh doanh kiếm lời nhưng cũng không ít trường hợp do nhận thức pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã chưa cao, chưa đủ để họ nhận ra hành vi của mình là vi phạm.

Một tài khoản facebook ở TP Hà Tĩnh đăng tải các bài viết rao bán thịt cò, vạc và các loại chim trời. (Ảnh chụp màn hình facebook).

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an TX Kỳ Anh cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn TX Kỳ Anh nói riêng và một số địa phương trong tỉnh có tình trạng rao bán chim trời đã qua sơ chế trên facebook. Nguyên nhân là do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ và do hám lợi nên một số người vẫn tìm các mối hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh nhập về rồi sơ chế, rao bán trên mạng. Cũng cần nói thêm, công tác quản lý kinh doanh online còn nhiều sơ hở nên việc quảng cáo, bán các sản phẩm không được pháp luật cho phép vẫn diễn ra công khai, chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Cũng theo Thượng tá Bùi Thanh Tùng, để hạn chế tình trạng này, cần tăng cường xử lý triệt để hành vi săn bắt, đặt bẫy chim trời, hạn chế thấp nhất nguồn cung cho thị trường. Đồng thời, tăng cường quản lý, xử lý việc quảng cáo, buôn bán các sản phẩm chim trời trên mạng xã hội và các cơ sở kinh doanh ăn uống. Quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về việc quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm bị cấm. Đây là giải pháp căn cơ nhất để góp phần hạn chế việc săn bắt, buôn bán chim trời.

Khoản 3, Điều 9, Luật Lâm nghiệp nghiêm cấm các hành vi: săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật. Vì vậy, hành vi quảng cáo bán chim trời là vi phạm pháp luật. Nếu sử dụng facebook và các trang mạng xã hội để quảng cáo bán chim trời sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Theo đó, đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Luật sư Nguyễn Đình Hồng Công ty Luật TNHH MTV KMG

Trần Vương