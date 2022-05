Sơn Tùng M-TP và ê kíp bị phạt 70 triệu đồng

Cuối ngày 5/5, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), ông Phạm Cao Thái xác nhận đã ký, ban hành quyết định xử phạt 70 triệu đồng và yêu cầu Công ty TNHH M-TP Entertaiment – đơn vị sản xuất MV “There”s no one at all" của Sơn Tùng M-TP gỡ bản ghi hình MV ca nhạc này dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số.

Cụ thể, ngày 5/5, Thanh tra Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan đã làm việc với Công ty TNHH M-TP Entertaiment để xem xét xử lý việc công ty này đăng tải MV “There”s no one at all" trên Youtube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khoẻ cộng đồng và tâm lý xã hội.

Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐXPVPHC ngày 5/5/2022 xử phạt với Công ty TNHH M-TP Entertaiment vì đã có hành vi vi phạm: Lưu hành bản ghi hình “There”s no one at all" trên trang mạng xã hội Youtube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khoẻ cộng đồng và tâm lí xã hội. Hành vi này đã vi phạm khoản 3 Điều 13 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính ơhur quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

Thanh tra Bộ đã quyết định xử phạt tiền 70 triệu đồng đối với Công ty TNHH M-TP Entertaiment, đồng thời yêu cầu công ty tiêu huỷ bản ghi hình MV nói trên, nộp lại số lợi bất hợp pháp, tháo gỡ bản ghi hình MV ca nhạc này dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số.

Trao đổi với PV Báo CAND về trường hợp MV nói trên có thể không xem được tại Việt Nam nhưng vẫn có thể xem được ở nước ngoài, ông Phạm Cao Thái cho biết, Thanh tra Bộ sẽ đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp xử lý, ngăn chặn.

Trước đó, ngày 28/4, Sơn Tùng M-TP và ê kíp đã phát hành MV “There”s no one at all" trên Youtube, lập tức thu hút đông đảo công chúng. Tuy nhiên, ngay sau đó, MV bị dư luận chỉ trích gay gắt vì cho rằng có nội dung cổ suý cho thanh thiếu niên tự tử - vấn đề đang khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng hiện nay. Sau đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL cũng đã có văn bản khẳng định, nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình trên mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử. Những nội dung này đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, ngay lập tức phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn kiến nghị Thanh tra Bộ VHTTDL xử lý các hành vi của các tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng kiến nghị Cục Phát thanh. Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình này trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

Cục Phát thanh. Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản yêu cầu Youtube chặn MV này. Sơn Tùng M-TP và ê kíp đã gỡ MV đồng thời xin lỗi khán giả.

